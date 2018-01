Keanu Reeves opet će preuzeti ulogu napušenog rokera Billa

Komedija koja je danas legendarnom Keanuu Reevesu otvorila vrata prema 'boljim', odnosno ozbiljnijim filmovima bila je komedija 'Bill i Ted u fantastičnoj avanturi'. Osim što je film dao glumcu toliko potrebnu pomoć u napredovanju, stekao je i kultni status. Snimljen je i ne baš uspješan nastavak, a pričalo se i o trećem filmu. No s vremenom je Keanu krenuo spašavati ljude u autobusu, ljude u virtualnoj stvarnosti te je postao opaki ubojica i sve vezano za naredni film o dvojici glupsona je zamrlo.

Foto: Twitter/Screenshot

S vremenom su se opet pojavile ideje o snimanju trećeg filma o 'napljuganim tipovima', pa se čak i sam Reeves oglasio o tome.

- Pokušavamo napisati priču kako spada. Radimo s jednim studijom, tako da imamo i malo podrške. Kao, ako materijal prođe, onda ćemo pokušati snimiti film. Ali u stvari još uvijek pokušavamo napraviti priču kako spada. - izjavio je Reeves.

Doduše, Reeves je to izjavio prije gotovo dvije godine, a cijelo to vrijeme do danas nije bilo nikakvih vijesti o projektu. Iako bi se moglo reći da je sve zamrlo po drugi put, scenaristi originalnog filma, Ed Solomon i Chris Matheson, se ne bi složili s tom tvrdnjom.

- Već deset godina svi radimo na ovome: Alex Winter ('Ted', op.a.), Keanu Reeves, Chris Matheson, ja. Imamo i redatelja, Deana Parisota, koji je snimio 'Galaktičku pustolovinu', a Steven Soderbergh je jedan od producenata. Imamo odličan tim - rekao je Solomon.

Scenaristički dvojac se kasnije nadovezao na gornje izjave.

Foto: Twitter/Screenshot

- Ne pokušavamo samo napraviti film kako bismo zgrnuli novac. Mi volimo te likove, bili su s nama cijeli naš život. Želimo ih ponovno vidjeti na velikim ekranima kao sredovječne ljude. Mislimo kako bi to bilo zabavno i simpatično - konstatirali su Solomon i Matheson.

Jedna od stvari koje plaše scenariste svakako je i sve veća volja studija da 'rebootaju' svaki malo poznatiji uradak iz 80-ih i 90-ih godina. Kada bi se tako snimio ovaj film, u glavnim bi ulogama imao mlade glumce umjesto Reevesa i Wintera te bi značajno izgubio na šarmu, kao i povezanosti s prethodnim generacijama.

Kako će ova priča završiti i dolazi li treći film, vidjet će se u dogledno vrijeme.

