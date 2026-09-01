Keba komentirao novu djevojku svog sina Igora Kojića, Sevinog bivšeg: 'Zaljubljen je i sretan...'

Severinin bivši suprug, Igor Kojić (38), navodno je sretno zaljubljen. Barem tako tvrdi njegov otac, pjevač Dragan Kojić Keba koji je komentirao ljubavni status svog sina.

- Igor je nepredvidljiv, on tako lijepo pjeva, ali ne pušta glas. Bavi se nekretninama. Dobro radi, zadovoljan sam, ne znam hoće li zapjevati sa mnom na koncertu. On ima svoj fokus. Zaljubljen je i u sretnoj je i lijepoj vezi. Neću ništa unaprijed pričati. Samo nek se prave svadbe" - rekao je pjevač, piše Telegraf.rs.

Foto: Antonio Ahel

Podsjetimo, Igor Kojić se nakon razvoda od Severine oženio za Sofiju Dacić, no ni taj brak nije potrajao. Kasnije mu je srce ukrala Riječanka Nikolina Šaponja (27). Njih dvoje su početkom godine viđeni u jednom restoranu, gdje su se držali za ruke i nisu skidali osmijeh s lica. Romantičnu atmosferu dodatno je naglasila pjesma Petra Graše 'Jel' ti reka ko', koju je Nikolina stavila uz njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu.

Foto: Instagram

Nikolina i Igor su se i prošle godine pojavili zajedno u javnosti. Prošloga listopada viđeni su u VIP loži na koncertu Igorova oca Kebe, a on je već i prije za Blic komentirao novu sinovu djevojku.

- Lijepa je djevojka, iskreno ću reći. Hoće li biti snaha, Igor odlučuje o tome, ali stvarno mi se sviđa kao osoba, i izvana i iznutra. Na Igoru je, ne bih se miješao. Nikad se nisam miješao u njegove izbore. Ako postane snaha, bit će mu to treći brak. Pa što je problem? Nemam nijednu lošu riječ za bivše snahe. Njegov izbor iz srca je i moj izbor - rekao je tada Keba.

Foto: Facebook/Nikolina Šaponja

Nikolina Šaponja po struci je pravnica, a godine 2019. ponijela je lentu prve pratilje na izboru za Miss Primorsko-goranske županije. Uskoro je ušla u političke vode te je bila glasnogovornica Foruma mladih SDP-a i članica Savjeta mladih Grada Rijeke.