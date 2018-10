Kedžo kakvog još niste vidjeli i čuli: Sa seksi curama u klinču...

Pjevač Kedžo (31), ima 16 godina glazbene karijere te najslušaniju pjesmu u Hrvatskoj 2017. godine. Danas predstavlja nešto što niste nikad čuli od njega - brzu, drsku, seksi i plesnu pjesmu 'Šuti.

- Nikad nisam otpjevao brzu pjesmu u svojoj solo karijeri, nikad nisam plesao u spotu na svoju pjesmu, a obožavam brze pjesme i obožavam plesati. 'Šuti' je baš prava energična i plesna pjesma koja će se vrtjeti u klubovima. Zapravo pjesma koja je meni sve ove godine trebala - rekao je Damir.

Foto: Niko Goga

Tekst za pjesmu 'Šuti' napisala je Antonija Šola, a koja uz Dominika Žagmeštera potpisuje i glazbu dok je aranžman i produkciju radio Igor Ivanović.

POGLEDAJTE SPOT:

- Ovu pjesmu sam dugo čuvala čekajući pravog pjevača koji će me nadahnuti i vjerujem da je ovo tek početak naše suradnje. Kao i uvijek ponijela me neka kemija i posebna energija. Kad je Damir otpjevao prvi puta pjesmu, odmah sam znala da je to to, jedva čekam da pjesma krene u emitiranje i radujem se našem prijateljstvu i suradnji - opisala je Antonija njihovu prvu suradnju.

Foto: Niko Goga

- Stavio sam sve karte na stol, ova pjesma sam ja. Surađivao sam s vrhunskim timom ljudi koji znaju svoj posao i kojima vjerujem te stojim iza ove pjesme i spota u svakom dijelu. Sad samo jedva čekam da je čujete i vidite spot. Hvala Replayu što nas je sve vrhunski obukao, Viktoru Dragi na stylingu osmišljenom do svakog detalja za toliko različitih žena i moju malenkost, Lite prom timu na posebno dizajniranoj rasvjeti i specijalnim efektima. Helena, Martina, Ena i Adriana, uživao sam snimajući s vama i siguran sam da će uživati svi koji pogledaju ovaj spot. Sretan sam jako - rekao nam je Damir u jednom dahu neposredno pred izlazak pjesme i spota.

Foto: Niko Goga

Spot je sniman u klubu u Zagrebu pod produkcijskom palicom Sestrice tima, prepun je plesnih i ljubavnih scena i paralelno prati četiri različite radnje. Uz Damira svoje uloge u spotu imaju četiri talentirane i prelijepe cure koje svojim različitim karakterima daju dodatnu dramaturgiju i napetost.

Foto: Niko Goga

Tema: Muzika