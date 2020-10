Kedžo: Nakon osobnog iskustva s Covidom, još vas više molim da nosite masku, držite distancu

<p>Pjevač <strong>Damir Kedžo</strong> (33) bio je zaražen korona virusom, o čemu je početkom listopada obavijestio pratitelje na Instagramu. Sada se ponovno obratio fanovima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Dragi moji. Nakon 2 i pol tjedna doma, lijep je osjećaj biti van i disati svježi zrak. Lijepo je biti na ulici, u dućanu, ali nakon osobnog iskustva s Covidom, još vas više molim da nosite masku i držite distancu - napisao je.</p><p>- Drago mi ja što sam napokon u studiju, snimam pjesmu koja me ježi od glave do pete. A to je dobar znak - dodao je u opis fotografije na kojoj pozira u studiju.</p><p>Podsjetimo, da je pozitivan na virus glazbenik je potvrdio videom na društvenoj mreži.</p><p>- Dragi moji, moram podijeliti s vama da sam pozitivan na Covid- 19. Nalazim se doma, u izolaciji sam i osjećam se dobro. Sljedećih 14 dana komunicirat ćemo online i čekati da sve ovo prođe - poručio je tada.</p><p>- Čuvajte se, nosite maske, mjerite temperaturu i ako bilo što posumnjate javite se svom liječniku - dodao je.</p>