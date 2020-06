'Kedžo nije dobio crveni karton. Može ponovno prijaviti pjesmu i nastupiti na Dori iduće godine'

Eurovizija je prvenstveno natjecanje pjesama, a ne izvođača - te je EBU-ov eurovizijski tim odlučio da se dogodine na Eurosong šalju nove pjesme, rekla je Uršula Tolj nakon odluke da Kedžo ne ide na Euroviziju

<p>Hrvatska radiotelevizija (HRT) izvijestila je javnost kako nisu dali 'crveni karton' <strong>Damiru Kedži </strong>(33), nego on može već sljedeće godine ponovno prijaviti pjesmu, nastupiti na Dori 2021., kao i ponovno pobijediti te tako predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2021., ravnopravno kao i svi ostali njegovi kolege.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s Kedžom nakon Dore</strong></p><p>- Eurovizija je prvenstveno natjecanje pjesama, a ne izvođača - te je EBU-ov eurovizijski tim odlučio da se dogodine na Eurosong šalju nove pjesme. Većina zemalja koja ima festivale slične Dori odlučila je, poput HRT-a, nastaviti svoju tradiciju (Švedska, Norveška, Finska, Danska, Litva, Portugal, Estonija). Francuska je ovogodišnjeg predstavnika izabrala interno, ali će sljedeće godine raditi izbor pjesme, a i Cipar će novog predstavnika izabrati interno - pojašnjava urednica Dore 2021. i šefica eurovizijske delegacije <strong>Uršula Tolj</strong>.</p><p>Točno je, naime, da je HRT Damira Kedžu o odluci obavijestio e-mailom, ali tek nakon što se on i njegov tim nisu odazvali pozivu na sastanak. Štoviše, sami su odlučili da im umjesto usmeno, HRT odluku priopći pisanim putem.</p><p>- Na tom se sastanku HRT želio zahvaliti Damiru Kedži na dosadašnjoj suradnji te s njim i njegovim timom razmotriti vidove suradnje u sljedećem razdoblju. No, na žalost, njegov tim do danas ujutro nije odgovorio na poziv, iako je HRT mnogo uložio u njegovu promociju nakon pobjede na Dori. Prema tome, nije HRT dao crveni karton Damiru Kedži, nego je on to učinio HRT-u - rekli su s navedene televizije.</p>