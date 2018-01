Kendall Jenner ne mari zbog kritika na račun svog tena

Kendall Jenner (22) ove je godine prvi put prisustvovala prestižnoj dodjeli Zlatnih globusa i postala glavna meta kritičara. Nakon glamurozne večeri 'procurile su' fotografije na kojima se jasno vidi kako najplaćeniji model ima problema s aknama na licu.

Iako je lice prekrila kosom i puderom nije uspjela sakriti probleme s kožom.

- Ponosna sam i sretna što mi je časopis Vogue omogućio da budem na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa. Oči su mi bile širom otvorene, a srce ispunjeno zbog svih muškaraca i žena koji su bili dio ove velike promjene - objavila je najplaćenija manekenka.

Kendall se već nekoliko puta susrela s kritikama na račun svoje problematične kože. Svaki put je ignorirala razne prozivke, ali ovaj put je odlučila svima začepiti usta.

- Nemojte dopustiti da vas takva s**nja zaustave - napisala je Kendall.

