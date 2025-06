Kendrick Lamar slavio na BET awards: Kući nosi 3 nagrade

Kendrick Lamar glavni je slavljenik dodjele BET nagrada u ponedjeljak, namijenjene afroameričkim glumcima, pjevačima i sportskim zvijezdama.

Reper pjesme "30 For 30" osvojio je nagradu za najboljeg hip hop izvođača, najbolji album godine, kao i nagradu za video godine za pjesmu "Not Like Us".

Foto: Mario Anzuoni

Zajedno s filmašem Daveom Freejem osvojio je nagradu za video redatelja godine, na događaju koji se održao u kazalištu Peacock u Los Angelesu, a emitiran je na kabelskoj televiziji BET.

"BET se uvijek brine da pravilno predstavlja kulturu i uvijek me stave u središte onoga što predstavljamo", rekao je Lamar na pozornici prilikom primanja nagrade.

Voditelj, komičar Kevin Hart, otvorio je svečanost odajući priznanje 25. obljetnici nagrade i svoj "stvorenoj povijesti" na pozornici.

Foto: Mario Anzuoni

Hart je započeo sa šalama, a istaknuo je i dobitnike nagrade BET Ultimate Icon Award te večeri, uključujući Kirka Franklina, Mariah Carey, Jamieja Foxxa i Snoop Dogga.

Foxx je primio nagradu koju mu je uručio Stevie Wonder i osvrnuo se na svoj put oporavka nakon moždanog udara 2023. godine.

"Moram biti iskren, kad sam vidio in memoriam, pomislio sam: 'Čovječe, to sam mogao biti ja'", rekao je, misleći na dio ceremonije u kojoj se odavala počast preminulima.

Još jedna nagrada uključivala je nagradu za najbolju hip hop izvođačicu, a dobila ju je reperica u usponu Doechii.

Foto: Mario Anzuoni

"Trump koristi vojne snage kako bi zaustavio prosvjede", rekla je Doechii u svom govoru prihvaćanja nagrade, obraćajući se prosvjedima protiv imigracijske i carinske službe u Los Angelesu, gdje se raspoređuju Nacionalna garda i američki marinci.

"Želim da svi razmislite o kakvoj se vrsti vlade radi, ako se svaki put kad koristimo svoja demokratska prava na prosvjed, vojska raspoređuje protiv nas", dodala je.