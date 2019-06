Kenny Rogers se ne predaje: 'Planiram još godinama pjevati'

Nakon što je završio u bolnici zbog teške dehidracije, Legendarni blues i country pjevač Kenny Rogers (80) se na Twitteru zahvalio fanovima na dobrim željama ozdravljenja i poručio da planira ostati ovdje još mnogo predstojećih godina.

Due to recent wild misinformation and speculation from several media outlets, we are issuing the following statement on behalf of Kenny Rogers: pic.twitter.com/hUhCKgZQdY