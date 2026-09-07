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'NIŠTA KEKS, SEKS'

Kerumova stečajna upraviteljica i mama influencerice ušla u 'Elitu': 'Želim Porsche i Srbina'

Piše 24sata,
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Kerumova stečajna upraviteljica i mama influencerice ušla u 'Elitu': 'Želim Porsche i Srbina'
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Foto: Antonio Ahel
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Šibenčanka Mirjana Zuzija Kerum (53), majka Meri Banovac, kazala je kako njen motiv za ulazak u relity 'Elita' nije slava, već borba s teškom financijskom situacijom koja ju je nagnala na drastičan zaokret.

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Šibenčanka Mirjana Zuzija Kerum (53), stečajna upraviteljica poznata po vođenju stečaja tvrtke Kerum d.o.o. i majka influencerice Meri Banovac, postala je natjecateljica srpskog reality showa "Elita". Njezin ključni motiv, kako je otkrila, nije slava, već borba s teškom financijskom situacijom i frustracijama hrvatskim pravosuđem, što ju je nagnalo na drastičan zaokret.

Beograd: Dolazak natjecatelja u show Eilta 10 na televiziji Pink Beograd: Dolazak natjecatelja u show Eilta 10 na televiziji Pink Beograd: Dolazak natjecatelja u show Eilta 10 na televiziji Pink
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Foto: Antonio Ahel

Dosta mi je neimaštine

Uoči ulaska u show, Zuzija Kerum je bez zadrške objasnila pozadinu svoje odluke. Tvrdi da se godinama bori s nelikvidnošću jer joj naknade za rad nisu isplaćene, a na jednu nagradu čeka više od deset godina. Ta situacija dovela ju je do, kako sama kaže, potpunog financijskog kolapsa.

​- Dosta mi je stečajnog upraviteljstva. Godinama se borim s nelikvidnošću, to je nešto strašno. Mislim da je to jedan oblik odmazde. Kako da ja objasnim obitelji da nemam novaca, a radim kao kreten - rekla je Mirjana. Magistra ekonomije i specijalistica za banke, jedno je vrijeme bila prisiljena raditi kao taksistica kako bi preživjela.

- Bez tog posla ne bih imala 20 eura za dan - priznala je, dodajući da upravo zbog financijskog kolapsa ulazi u kontroverzni show.

Beograd: Dolazak natjecatelja u show Eilta 10 na televiziji Pink
Foto: Antonio Ahel

'Ne vraćam se bez Porschea i sata'

​- Ja sam Mirjana Zuzija iz Zagreba, mlada sam, imam 53 godine, već dva unuka i dvoje djece. Došla sam u Beograd jer više ne želim raditi svoj posao i u Hrvatsku se ne planiram vraćati bez Porschea i sata - poručila je.

Iako je u braku, dala je do znanja da je otvorena i za novu ljubav. Novinare je zanimalo znači li to da je došla s namjerom da pronađe imućnog i galantnog muškarca iz Srbije te da ostane u Beogradu. 

- Tako je. Ali, da ne moramo ništa raditi. Ništa keks, seks... Sve na lijepe oči - istaknula je, a na pitanje kako joj je obitelj reagirala na odlazak u reality rekla je: Mislim da mi obitelj neće biti ljuta ako se vratim s Porscheom i parama.

Supruga, koji joj je podrška, opisala je kao divnu osobu, no istovremeno se našalila na njegov račun.

​- Supruga imam, ali on se ne spominje. U braku smo, jadan čovjek. On neće ući u show, on je normalan - spasit će se i oporaviti od mene dok sam ovdje.

Beograd: Dolazak natjecatelja u show Eilta 10 na televiziji Pink
Foto: Antonio Ahel

Kompliciran odnos s kćeri influencericom

Posebnu pažnju privlači i njezin odnos s kćeri Meri Banovac, za koju je priznala da nema njezinu podršku.

​- Nemam njenu podršku, ali je ni ne trebam. Nikad svojoj djeci nisam ovako otvoreno pričala da proživljavam financijski kolaps - rekla je. Dodala je i kako su je djeca zamolila da ih ne spominje u showu, a sebe je opisala kao "antiinfluencericu". Komentirala je i objavu na TikToku u kojoj je rekla kako joj se kći žalila na njihov odnos i svoje djetinjstvo.

- Normalno da me to od nje naljutilo. O čemu ona to priča da je imala loše djetinjstvo? To nije istina, ja sam radila dva posla. Ja sam antiinfluencerica. Danas su svi za jedan lajkić spremni prodati vlastitu mamu - zaključila je. 

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