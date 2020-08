Khalifa je 'oplela' po Shakiri: 'Zaboravila si svoje podrijetlo pa šutiš o patnjama u Bejrutu?'

Mia se nakon eksplozije u Bejrutu jako aktivirala. Želi da ostatak svijeta shvati kakve patnje ljudi u gradu trenutačno proživljavaju. No ne shvaća kako slavni libanonskog podrijetla ne mogu ili ne žele činiti isto

<p>Bivša pornozvijezda <strong>Mia Khalifa </strong>(27) nakon eksplozije u Bejrutu koja se dogodila prije nešto više od deset dana, izuzetno je aktivna. Donirala je 100.000 dolara (oko 637.000 kuna) libanonskom Crvenom križu, a potom je stavila na aukciju svoje stvari koje je koristila u filmovima za odrasle. Na taj način želi prikupiti novac za žrtve eksplozije. Ona se inače rodila u Bejrutu pa osjeća obavezu, no ljuta je na one koji ne razmišljaju tako.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u Bejrutu</strong></p><p><a href="https://www.rt.com/news/497929-porn-star-mia-khalifa-shakira-beirut-explosion/?fbclid=IwAR3u60glE17V9e09J7Lxkv-PM8SVU4a4TaJrgEfyEgrqk6gRoO9bLKe57qc" target="_blank">Strani mediji</a> pišu kako je prozvala pjevačicu<strong> Shakiru </strong>(43) zbog njezine šutnje nakon nastale situacije. Mia ju je optužila kako je zaboravila na svoje libanonsko podrijetlo u situaciji u kojoj je zemlja najviše treba.</p><p>Iako je pjevačica donirala novac Libanonu u humanitarne svrhe, Khalifa smatra kako je iznevjerila zemlju jer ne govori dovoljno o patnjama ljudi u gradu. </p><p>- Ti si na pola Libanonka, tvoja obitelj tamo odlazi na odmor, ali cijelo vrijeme šutiš kada trebaš napraviti neki utjecaj na svijet? - napisala je bivša pornoglumica na Instagramu pa dodala:</p><p>- Ne novac, nego tvoj glas. To je potrebno da podigne svijest ljudima kako bi razumjeli težinu ove tragedije. </p><p>Shakiru na Instagramu prati gotovo 68 milijuna ljudi, a Mia tvrdi kako je to dovoljno veliki broj da se pjevačica oglasi na društvenim mrežama i priča o tragediji.</p><p>Inače, Shakirini baka i djed bili su imigranti iz Libanona koji su se preselili u Sjedinjene Američke Države. Njezin otac otišao je u Kolumbiju vrlo mlad, a pjevačica je uvijek naglašavala svoje podrijetlo.</p><p> </p>