Khloé je imala koronu: Borila se s povraćanjem, kašljanjem...

<p>Upravo sam saznala da imam koronu. Ostajem u svojoj sobi. Bit ću dobro, ali posljednjih nekoliko dana mi je bilo jako loše, govori u videu <strong>Khloé Kardashian </strong>(36) dok leži na krevetu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>To je priznala prije nekoliko mjeseci, a prikazalo se sada, u najavi najnovije epizode showa 'Keeping Up With The Kardashians', javlja <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8888965/Khloe-Kardashian-COVID-19-star-36-diagnosed-months-ago.html">Daily Mail</a>.</p><p>Kardashianka je u jednom trenutku opisala i simptome s kojima se borila: povraćanje, kašljanje, drhtavicu, glavobolju za koju je kazala da je drukčija od migrena koje inače dobiva. </p><p>- Prsa mi gore dok kašljem - otkrila je.</p><p>U najavi se pojavljuju i njezina sestra<strong> Kim</strong> (40).</p><p>- Zabrinuto čekamo rezultate da bismo vidjeli ima li Khloe koronu. Intuicija mi govori da je ima jer je jako bolesna. Bojim se za nju jer vidim da se ona sad boji i da je jako nervozna - rekla je Kim.</p>