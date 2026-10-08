Khloé Kardashian četiri godine je u celibatu: 'Tako sam sretna'

Khloé Kardashian ne skriva kako već godinama prakticira celibat, a u prosincu prošle godine navršile su se četiri godine otkako je posljednji put bila seksualno aktivna, no čini se kako je sada spremna za novu ljubav!

- Slobodna sam, možda sam spremna za izlaske - rekla je u najavi nove sezone reality showa 'The Kardashians'.

Khloé ima dvoje djece sa svojim bivšim partnerom, košarkašem Tristanom Thompsonom, a o svojoj odluci pričala je u intervjuu za ELLE.

- Ovog prosinca bit će četiri godine. Pomalo me je sram toga. Pomislim: ‘Ovo je baš jadno.’ Ali kad dođete do određene točke, shvatite: ‘Ne, ovo je zapravo nešto posebno.’ Osjećam se jako dobro. Tako je lako spetljati se s nekim i na taj način odvratiti si pažnju. Kad sam prolazila kroz prekid, bilo bi mi vrlo lako pobjeći od svega i spetljati se s nekim drugim. Na kraju sam si rekla: ‘Dobro, zašto donosim ovakve odluke? Što radim sa svojim životom? Moram shvatiti što se događa sa mnom - rekla je tada.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Khloé je istaknula kako su se ipak neke stvari u vezi njenog 'dejtanja' promijenile jer je ona sada majka te ima neke druge prioritete, a i nikada nije izlazila na spojeve dok je imala djecu.

- Također, imam djecu. Nikada prije nisam izlazila s nekim dok sam imala djecu i to mi je jako važan čimbenik. Počela sam ići na terapiju i pokušavati bolje razumjeti samu sebe, osobito kada je riječ o mom ljubavnom životu. Odluka o celibatu nije bila namjerna. Kad sam se doista počela posvećivati radu na sebi, jednostavno nisam imala energije za izlaske i upoznavanje. Sada mi se čini da nitko nije vrijedan mog vremena. Moja djeca su mi prioritet. Kad imam slobodnog vremena, želim leći u krevet i gledati televiziju, a ne želim ga dijeliti s nekim drugim. Pomalo me to brine jer sam toliko sretna. Jedino što me zapravo zabrinjava jest hoću li ikada poželjeti pozabaviti se time i ponovno otvoriti ljubavnom životu - iskreno je progovorila Kardashianka u intervjuu.