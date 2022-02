Zvijezda Keeping Up With the Kardashians nije se suzdržala dogovoriti na kritike pratitelja na Instagramu koji su ismijavali njezinu pozu u reklami za Good American

Khloe Kardashian (37) ne može pobjeći od kritika čak kada su u pitanju njene ruke s kojima je internet u posljednje vrijeme fasciniran. No poduzetnica nije gubila vrijema da uzvrati na podrugljive komentare, piše E! POGLEDAJTE VIDEO Naime, netko se ismijao načinom na koji Khloe pozira u reklami Good American, gdje su joj ruke bile zavučene u kosu dok je nosila plave traperice. Ta poza izazvala je lavinu komentara u kojima su se pratitelji narugali njenim ' čudovišnim' rukama. -Ovako izgleda ruka čudovišta koje zamišljam ispod svog kreveta da će me zgrabiti za gležnjeve - stoji u jednom tvitu. - Rukama je prekrila grudi, a njezini dlanovi na fotografiji se ne vide. Naravno, ovo je bila glavna tema u komentarima ispod fotografije objavljene na njenom Instagramu. 'Ne želi pokazati ruke nakon što ste je rastrgali u komentarima', 'Sakrila si ruke, ovu rundu si pobijedila', 'Zašto skrivaš te divne ruke?', 'Ona stvarno sada pokušava sakriti ruke?', 'Više nikad nećemo vidjeti njezine ruke', neki su od komentara ispod fotke. No Khloe je odlučila da neće trpjeti takve budalaštine pa je na komentar 'o Bože, ona sad skriva svoje ruke', jednostavno odgovorila - Nikad. Moje ruke su predivne, draga – napisala je Kardashian. Ovo nije prvi put da se Khloe našla na meti kritika vezi svojih ruku. Prošle veljače Kardashianka je uvjeravala obožavatelje da ima 'normalne veličine ruku i prstiju' nakon što su primijetili nevjerojatno duge prste na fotki za njezinu prvu Good American kolekciju cipela i time je izazvala valove kritika na internetu. Kao odgovor na tvrdnje da je u pitanju 'photoshop', Khloe je objasnila da joj prsti na fotkama 'izduženo' zbog specijalizirane leće fotoaparata. -HA puknut ću od smijeha! Snimljene na objektiv fotoaparata koji stvara efekt rastezanja. Što je objekt bliže kameri, one će se izdužiti. Tako da na nekim mojim fotografijama moja stopala/ prsti izgledaju nevjerojatno dugi. Ne brinite! Mislim..LOL kako bi itko mogao vjerovati da je ovo veličina mog stopala?!- objasnila je Khloe u tvitu. Rekla je da je to jednostavno rezultat 'ugla' snimke i vrste leće koja se koristi.