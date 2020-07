Khloe Kardashian varali su svi muževi, treći dok je bila trudna

REDAJU SKANDALE Od kad se snimaju, Kardashiani su zaradili 995 milijuna dolara. Njihovi su životi puni skandala i prekida, a iza sestara Kardashian su propali brakovi i veze

<p>Obitelj Kardashian-Jenner poznata je po brojnim obiteljskim dramama, najčešće preljubima i bračnim prevarama. Svaki član obitelji Kardashian-Jenner je ili varao ili bio prevaren barem jedanput u životu. Lomova i prekida je bilo toliko da kažu da postoji “kletva Kardashianki” zbog koje muškarci koji su bili s njima u vezi više nikad kasnije nisu bili sretni.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali obitelji West</strong></p><p>Najpoznatija sestra iz klana Kardashian, <strong>Kim</strong> (39), prvi put se udala 2000., s tek 19 godina, za glazbenog producenta <strong>Damona Thomasa</strong> (50). Razveli su se nakon dvije godine. Kasnije je rekla da je na vjenčanju bila pod jakim utjecajem ecstasyja.</p><p>- Sustavno me psihički i emotivno zlostavljao - rekla je u brakorazvodnoj parnici.</p><p>Već tad je prohodala s <strong>Ray J-em</strong> (39) i ubrzo je eksplodirao skandal koji ju je lansirao u megazvijezdu. Te 2002. nastao je kućni videouradak u kojemu je, uz Kim, glavna zvijezda njezin tadašnji partner Ray J. Snimka je procurila putem pornokompanije Vivid Entertainment pod naslovom “Kim Kardashian Superstar”. Pokušala je zaustaviti prikazivanje videa, ali se nagodila s internetskim portalom na iznos od 5,000.000 dolara. Navodno je do danas pregledan više od 200,000.000 puta. Kim i Ray J bili su jedno drugom nevjerni. Otkrio je da je varao Kim jer je ona njega prevarila čim su prohodali.</p><p>Onda je 2010. upoznala NBA košarkaša <strong>Krisa Humphriesa</strong> (35) iz New Jersey Netsa. Godinu dana poslije, u kolovozu 2011., vjenčali su se. Brak je trajao 72 dana, ali je vjenčanje privuklo pozornost svih svjetskih medija. Humphries se ni danas nije oporavio od tog šoka jer kaže da ga i danas ismijavaju zbog te avanture. Kim je, pak, nakon udaje za <strong>Kanyea Westa </strong>(43) rekla da nikad nije mislila da će njihov brak tako dugo potrajati i da se ne bi voljela više razvoditi jer ne bi više podnijela toliku medijsku prašinu. Počeli su vezu 2012., a vjenčali su se 24. svibnja 2014. Slove za jedan od najbogatijih parova u svijetu showbusinessa i procjenjuju se na oko 1,3 milijarde dolara. Tijekom karantene u travnju počelo se pričati da Kanye i Kim ne žive pod istim krovom. Doduše, žive na istom imanju, ali svatko u svojem dijelu vile. Kanye obično radi noću, a Kim ustaje rano.</p><p>I njezina sestra<strong> Khloe</strong> (36) imala je tri košarkaša NBA lige te su sve tri veze i braka završili krahom. Prvi je bio <strong>Lamar Odom</strong> (40). Upoznali su se 27. rujna 2009. a vjenčali se mjesec dana kasnije. Onda se 2013. počelo pričati da je Lamar vara. Konačno, 2015. su potpisali papire za razvod braka, a u listopadu je Lamar pronađen bez svijesti u bordelu u Nevadi. Četiri dana je bio u komi i vjerovalo se da će se par pomiriti, no Khloe je obustavila brakorazvodnu parnicu samo da bi mogla pratiti njegov oporavak. Razveli su se 2016. Odom je priznao da mu je žao što je varao Khloe:</p><p>- Kad sam postao njezin suprug, dobio sam na popularnosti kod žena. Ako zbog nečega žalim, to je zato što sam tijekom braka bio s jako puno žena. Volio bih da sam ga mogao zadržati u gaćama - rekao je.</p><p>Dok je još brakorazvodni postupak bio na sudu, Khloe je upoznala <strong>Jamesa Hardena </strong>(30), također košarkaša. Vezu su prekinuli u veljači 2016. jer ju je i on u toj kratkoj vezi varao, a kasnije je govorio da mu se ionako nije previše svidjela sva ta medijska pompa oko obitelji Kardashian.</p><p>Khloe je nastavila s još jednim - ovaj put kanadskim profesionalnim košarkašem <strong>Tristanom Thompsonom</strong> (29). U travnju 2018. rodila im se i kći, ali se saznalo da ju je Thompson varao dok je bila u drugom stanju. Nakon što su se razišli u veljači 2019., saznalo se da je Thompson varao Khloe s <strong>Jordyn Woods </strong>(22) - najboljom prijateljicom Khloeine mlađe polusestre <strong>Kylie Jenner</strong>.</p>