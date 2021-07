Khloe Kardashian (37) opet je na meti kritičara zbog upotrebe Photoshopa. Zvijezdu reality showa 'Keeping Up With the Kardashians' napali su jer je, promovirajući novu liniju kupaćih kostima, 'popeglala' nedostatke na tijelu, ali joj se potkrala greška pa na lijevoj nozi izgleda kao da ima šest prstiju.

Dobila je hrpu komplimenata na račun vitke linije, pisali su joj da im je drago što je izgubila višak kilograma nakon trudnoće i što se vratila u formu, no skrenuvši pogled na stopala, pogrešku su morali prokomentirati.

- Ta stopala ne izgledaju dobro - napisao je jedan, a drugi dodao:

- Curo, daj molim te, opet si se dorađivala i sad imaš nekoliko prstiju više. S druge stane, čini se kao da mali prst ne postoji. Ne znam, ali vidi se da si 'radila' na slici.

Khloe su već nekoliko puta 'ulovili' da je tijelo uredila do neprepoznatljivosti, a u takvim joj se situacijama onda dogode i ovakve greške. Nedavno je u javnost izašla i fotka njezina tijela koja nije bila dorađena. Navodno su zbog tog gafa pljuštali otkazi jer je Kardashianka bila duboko povrijeđena što svi vide njezino pravo izdanje.

Dio stručnjaka smatra da je 'fotku s viškom prstiju' ovih dana objavila namjerno kako bi se digla medijska pompa oko nje, baš u danima kad objavljuje novu kolekciju. Na Instagramu je prati više od 164 milijuna profila.