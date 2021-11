Kristijan Milanović (25) je već u najavi nove sezone 'Braka na prvu' privukao pozornost ženskog dijela publike. Gledatelji su sa zanimanjem pratili odnos 'Vikinga iz Tučepa' i njegove televizijske supruge Ivone Pendić (25), koji su unatoč burnim počecima uspjeli izgraditi prijateljski odnos. Kiki nam je otkrio što je,po njegovom mišljenju, stalo na put vezi između njega i Ivone.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ne bih baš rekao da su eksperti pogriješili kod spajanja mene i Ivone. Mi smo u stvari slični, a neke naše razlike su stil života, zanimaju nas drugačije teme i neke vrijednosti su nam posložene drugačijim redoslijedom. Tako da je više stvar do nas samih hoće li se nešto među nama dogoditi ili neće. Imamo šanse da uspijemo kao par samo ako to želimo - rekao nam je Kiki i dodao kako je Ivona lijepa cura, no nije u potpunosti fizički njegov tip osobe, kao što nije ni on njezin.

- Nije da me privlače samo starije žene, ali u većini slučajeva sa starijim djevojkama mogu lakše komunicirati nego s mlađima pa po tom pitanju volim starije cure. Većinom se družim sa starijima od sebe, tako da i to ima dosta utjecaja. Mislim da je Ivona dovoljno zrela djevojka i da nezrelost nije razlog zašto ona i ja nismo 'kliknuli' na prvu, a nisu ni godine - otkrio nam je, te se osvrnuo na svoj odnos s Andreom (38), koja je u showu Mislavova partnerica.

- S Andreom se stvarno odlično slažem, ali nema nikakvih simpatija između nas, samo prijateljske simpatije. Andrea je zanimljiva cura i s njom mi je zabavno pričati o nekim temama o kojima s ostalima ne mogu. U dobrim smo odnosima, šalimo se i razgovaramo - objasnio je Kiki. Ponosan je na svoj nastup u 'Braku na prvu' i kaže kako bi promijenio jedino to što isprva nije bio opušten pred kamerama.

- U početku me malo kočila trema i trebalo mi je malo više vremena da budem spontaniji s osobom koju ne poznajem - priznao je te dodao kako ga negativni komentari publike ne diraju, a neki ga čak i nasmijavaju.

- Iskreno ne znam jesu li mi gledatelji zamjerili na nekim mojim izjavama. Mislim da neki ljudi previše shvaćaju ozbiljno moje izjave koje su više od pola bile u nekom sarkastičnom i neozbiljnom stilu. Ne mogu se ljutiti na ljude koje ne poznajem i svjestan sam da ako napravim najbolji nastup bez ijedne greške, uvijek će biti ljudi koji će te hejtati. - priča Kiki. Tvrdi kako se njegov život nije promijenio nakon sudjelovanja u 'Braku na prvu', te da je i dalje ista osoba.

- Ne mogu se smatrati zvijezdom zbog jednog showa na televiziji. Tko god misli da je zvijezda nakon 'Braka na prvu', mislim da se prevario. Ima ljudi koji me prepoznaju i zaustavljaju na ulici i čak sam dosta novih ljudi upoznao - kaže Kristijan te nam priznaje kako od djevojaka dobiva različite poruke na društvenim mrežama.

Na Kristijanovu Instagram profilu, na kojem ga prati više od tri tisuće korisnika, našle su se i fotografije sa srpskom pop zvijezdom Marijom Šerifović (37), kao i s Joshuom Macksom (35), suprugom pjevačice Žanamari Perčić (40).

- Družim se s Joshuom i Žanamari već nekoliko godina. Prijateljstvo je krenulo sasvim spontano, upoznali smo se u teretani i jednostavno smo se počeli družiti i izvan teretane. Sad smo odlični prijatelji - priča nam Kiki te otkriva kako bi se volio fotografirati i sa Sanjom Vučić (28) iz grupe Hurricane.

- Sanja je jako zanimljiva, zabavna i vesela cura te su mi se posebno svidjeli njen nastup na Eurosongu i njena energija. Nisam neki fan, doslovno znam jednu, maksimalno dvije pjesme. Pratio sam Euroviziju i tu mi se sviđala njena energija i energija grupe Hurricane. Da se razumijemo, nemam nikakve ljubavne namjere sa Sanjom kao što nemam ni s Andreom - objasnio je Kiki.