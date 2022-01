Nakon što su prijatelji i kolege jučer oprostili od Akija Rahimovskog na njegovom posljednjem ispraćaju na zagrebačkom Mirogoju, danas su se njegovi najbliži okupili u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog na komemoraciji.

Akijev ožalošćeni sin Kristijan uoči komemoracije za Story.hr progovorio o voljenom ocu.

- U životu mi je najbitnije ono što me tata naučio, a to je biti čovjek. I trudim se. On je zaista to znao biti. I ta njegova beskrajna ljubav... Uvijek sam se pitao postoji li granica u kojoj se baš svima moraš davati beskrajno? Teško je to za normalnog čovjeka... Imam ta pitanja u sebi. Treba li se dati čovjeku do kraja kao što se moj tata dao pa izgorjeti, nestati kao supernova, kako je Hus rekao ili pokušati umjereno? - rekao je Kiki, suzdržavajući suze.

Dodao je kako njegov otac nije želio usporiti svoj životni tempo.

- Nije me slušao, ali i on je meni znao reći istu stvar sto puta pa smo jedan za drugim plakali. On se brinuo za mene, ja za njega. Njegova sam krv, što da radim... Razmišljam o svemu. Kada se ovako nešto dogodi, malo čišće vidiš neke stvari koje su možda bile tu u magli... Ma da, treba se davati do kraja da nam svima bude bolje. Moj tata bi pomogao psu na cesti, čovjeku kojeg uopće ne poznaje... - dodao je.

- Tri dana prije imao sam strašan predosjećaj... Čuli smo se mi svaki dan. Toliko sam silno želio da se vrati, da ponovno stane na pozornicu jer sam znao da on bez pozornice umire. Htio sam da ozdravi - prisjetio se Akijev sin, koji je na komemoraciju poveo i svoje sinove.

- Meni je tata bio strašno velika potpora, ponosan na mene. Nismo previše pričali o tome, ali puštali smo si međusobno naše pjesme i komentirali ih. To je nama bilo sasvim dovoljno, komunikacija kroz glazbu koja je bila čista ljubav - istaknuo je.