Kiks TV kalendara: Prisjetili se Rajka Dujmića pa napisali krivu godinu. Oglasila se i Snježana

U današnjem izdanju HRT-ove emisije 'TV kalendar', objavljeno je kako je hrvatski glazbenik i skladatelj Rajko Dujmić preminuo na današnji dan, 1986. godine, umjesto 2020., objavila je na svom Facebook profilu Rajkova supruga, Snježana Dujmić.

Legendarni glazbenik i autor najvećih hitova 'Novih fosila' zapravo je preminuo prije šest godina, 2020. godine, od posljedica prometne nesreće. Glazbenik, kojeg ćemo pamtiti po hitovima poput 'Plava košulja', 'Saša', 'Reci mi tiho, tiho', preminuo je samo tri dana prije svog 66. rođendana.

Dobitnik Porina za životno djelo i autor više od 1800 pjesama glazbom se počeo baviti još s 13 godina, kad je napisao prvu pjesmu, a već u šestom razredu osnovne škole imao je bend. Srednju glazbenu školu, smjer violina, završio je u Zagrebu i pozom apsolvirao na Pedagoškoj akademiji. Karijeru je započeo 70-ih godina svirajući klavijature u rock sastavima Grupa Marina Škrgatića, Crno bijeli, Clan i Zlatni akordi... Prvu autorsku pjesmu 'Smij se' izveo je u Ljubljani 1972. godine s Grupom Marina Škrgatića.

Prošle su dvije godine od smrti glazbenog genija Rajka Dujmi?a | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Karijeru su mu obilježili Novi fosili, čijim članom postaje 1977. godine. Prvi poziv Slobodana Momčilovića da se pridruži grupi je odbio, nije se htio zamjeriti dečkima iz Crno bijelih, no nakon godinu dana mijenja odluku. Fosili 1981. objavljuju ploču 'Budi uvijek blizu', koja je prodana u gotovo pola milijuna primjeraka i osvojila dijamantnu nakladu. Na tom albumu nalaze se hitovi 'Plava košulja', 'Tonka', 'Ključ ispod otirača' i drugi.

Dujmić je napisao i tri eurovizijske pjesme za Hrvatsku. Fosili su 1987. osvojili četvrto mjesto s pjesmom 'Ja sam za ples', a godinu kasnije su Srebrna krila izvela Rajkovu pjesmu 'Mangup', koja ih je dovela do čestog mjesta. Već 1989., Dujmić je napravio glazbu za 'Rock me' grupe Riva, koja je te godine odnijela pobjedu. U suradnji sa Zrinkom Tutićem napisao je 1991. 'Moju domovinu', a dvije godine kasnije, shrvan majčinom smrću, izdao je svoj jedini samostalni album 'Nizvodno od raja. Fosili 90-ih prestaju svirati, a Dujmić tada piše hitove za Severinu, Željka Bebeka, Srebrna krila, Jasnu Zlokić, Parni Valjak, Jasmina Stavrosa, kojem je osmislio umjetničko ime.

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Na jednoj primoštenskoj terasi upoznaje suprugu Snježanu s kojom se vjenčao 1990. godine. Upravo je njoj posvetio pjesmu 'Dijete sreće', a zajedno su prebrodili bračne krize i doživjeli neopisive sreće. Snježana je u svibnju 2024. godine premijerno izbacila neobjavljenu pjesmu pokojnog supruga, 'Bilo je dana'. Rajko ju je napisao još 2011. godine, a nastala je u suradnji s glazbenikom Mariom Rucnerom, koji u ovoj pjesmi i pjeva. Posebna gošća u pjesmi je Rajkova supruga koja recitira jedan stih na početku pjesme.

storyeditor/2026-05-20/PXL_111124_1018.jpg | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

- Tim stihom smo željeli naglasiti poruku pjesme, a to je da se pravo prijateljstvo treba čuvati i da ga ništa ne može razdvojiti. Kad čujete tekst pjesme, shvatit ćete i emociju koju pjesma prenosi - objasnila nam je Snježana tada. U travnju iste godine, predstavljen je album neobjavljenih pjesama Rajka Dujmića, 'Tko to zove ime moje', i to u Saloonu gdje su nastali neki od najvećih Dujmićevih hitova poput 'Za ona dobra stara vremena'.