Kim Cattrall je jako rastužila Parker: 'Slomljeno mi je srce'

Američka glumica Sarah Jessice Parker (52). izjavila je da je jako povrijeđena izjavom kolegice Kim Cattrall (61) koja je nedavno rekla kako njih dvije nikada nisu bile prijateljice za vrijeme snimanja mega popularne serije 'Seks i grad'.

- Mi nikada nismo bile prijateljice. Bile smo kolegice i na neki način to je najzdraviji odnos zato što tada imaš jasnu granicu između profesionalnog i privatnog života - rekla je glumica koja je z seriji utjelovila fatalnu Samanthu.

Foto: PA/Pixsell

Nakon ove izjave, mediji su pokušavali doći do Parker kako bi prokomentirala spomenutu izjavu.

- Slomljeno mi je srce. Mislim na to cijeli tjedan. To je jako uznemirujuće za mene, zato što to nije način na koji se ja sjećam našeg odnosa. Mislim da nas je povezalo iskustvo. To je bilo profesionalno iskustvo, ali je postalo osobno jer je trajalo godinama - rekla je razočarana Sarah.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Inače, Kim i Sarah imale su trzavice za vrijeme snimanja serije i dva nastavka filma 'Seks i grad', no ni jedna o tome nije konkretno progovorila.