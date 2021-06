Nakon prošlotjedne večere s mamom Kris i sestrama Kylie i Kendall u Hollywoodu, Kim Kardashian (40) je potpisala fotografiju obožavateljici i uključila prezime 'West' koje je dodala od Kanyea.

Fotografija koju je potpisala dio je njezine beauty linije koja nosi njezino ime 'Kim Kardashian West', pa i potpis odgovara tome.

Kim u opisu svog profila i dalje ima muževo prezime 'West', a na Instagramu ju prati 227 milijuna ljudi.

U nedavnog epizodi 'Keeping up With The Kardashians', starleta je priznala kako se osjeća kao luzerica zbor razvoda s Kanyeom:

- On je odličan otac i mislim da zaslužuje nekoga tko će podupirati svaki njegov potez, tko će biti s njim i slijediti ga gdje god krene. Osjećam se kao je**** luzerica. Ovo mi je treći propali brak - dodala je Kim dok su je sestre tješile.

Kim i Kanye bili su u braku sedam godina, a nakon razmirica o kojima se šuškalo još prošle godine odlučili su se rastati. Detalje o razvodu koji traje već neko vrijeme gledatelji sad mogu vidjeti u nosim epizodama realityja.