Kim Kardashian (40) i Kanye West (43) bili su par o kojem se redovito izvještavalo. Oboje su bili poznati, imali su slavne prijatelje, a i društvene mreže doprinijele su u tome da se povežemo s njima. Što su nam više odavali detalje iz privatnog života, osjećali smo se kao da ih osobno poznajemo.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavna obitelj više neće snimati reality

Strani mediji pišu da se razvode, što će, ako se pokaže istinitim, rastužiti mnoge obožavatelje ovog dvojca. Oni koji su gledali reality show 'Keeping Up With the Kardashians' dobro su upućeni u razne pikanterije koje su se događale u braku Kim i Kanye. Podsjetimo se prvo na to kako se par uopće upoznao.

Za Kanyea se pročulo 2004. kad je objavio prvi album 'College Dropout', a Kim je postala slavna 2007., snimajući spomenuti obiteljski show, a šlag na torti bio je i njezin porno uradak, koji je objavljen baš u to vrijeme.

Upoznali su se 2003. kada je Kim išla s prijateljem Brandyjem u studio kod Westa snimiti njezinu pjesmu. Odmah mu je zapela za oko.

- Sjećam se da sam se 'družila' s njime dok su radili moj video. Vidjela sam ga nekoliko puta. Ispitivao je prijatelje: 'Tko je ta Kim Kardajan?'. Nije znao kako se zovem - ispričala je starleta u specijalnom izdanju reality showa snimljenog povodom 10. godišnjice emitiranja.

U trenutku kad su se prvi put vidjeli, Kardashianka je bila u braku s Damonom Thomasom, što je bio prvi od njezina dva braka prije nego je započela vezu s Westom.

West je 2008. poručio Kim pjesmom da ostavi svog dečka odmah, Kanye i Kim u tom trenutku bili su samo prijatelji. Stoga je starleta prohodala s košarkašem Krisom Humphriesom. Vjenčali su se u kolovozu 2011. i prekinuli nakon 72 dana. Naknadno je priznala da je bila zaljubljena u Westa u trenutku kad se vjenčala za Humphriesa.

West je tada pozvao Kim u Pariz na modnu reviju i tako su započeli vezu.

- Kunem se da sam, čim sam sletjela, osjećala da ga ludo volim i pomislila sam zašto to nisam učinila prije. To je bio život, puno ljubavi, zabave i prave podrške - rekla je.

Javno su obznanili svoju vezu na proljeće 2012. godine. Krajem 2012. rekli su da im stiže prvo dijete. Kćer North rođena je u lipnju 2013. godine. Zaruke su bile spektakularne. Unajmio je stadion u San Franciscu i kleknuo, a Kim je pristala. Na travnjak je potom istrčala cijele njezina obitelj. Proljeće 2014. bilo je rezervirano za vjenčanje u Francuskoj i Italiji.

Drugo dijete, sin Saint, rodio se u prosincu 2015., ali nedugo nakon počeli su problemi. West je na Twitteru pisao svašta i tako su mnogi pomislili da je brak gotov.

U listopadu 2016. Kim je u Parizu opljačkana tijekom 'Pariškog tjedna mode'. Uperili su joj pištolj u glavu i mislila je da je to kraj, ali pljačkaši su joj ukrali nakit i pobjegli. Idućeg mjeseca West je otkazao svoju turneju i hitno prevezen u bolnicu zbog iscrpljenosti.

Nakon velikih problema u dvije trudnoće, Kim su liječnici savjetovali da bi više ne rađa. Zato su potražili surogat majku i dobili još dvoje djece; kćer Chicago u siječnju 2018. i sina Psalma u svibnju 2019. godine, kad su proslavili 5. godišnjicu braka i obnovili zavjete.

Izazovna je 2020. bila mnogima, a Westu pogotovo. Imao je niz psihičkih problema, za koje se saznalo kad se kandidirao za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Osim toga, tog je dana otkrio i brojne privatne probleme - kad je Kim bila trudna s North, htjela je pobaciti. Vijesti su šokirale svijet.

Reper se kasnije ispričao što je narušio privatnost obitelji, a Kim je odmah reagirala i na društvenim mrežama napisala kako njezin suprug ima bipolarni poremećaj.

Sve češće se priča o tome da se par razvodi, a najviše o tome bruje Kimini pratitelji na Instagramu.

- Nisu bili zajedno za Božić, a inače se uvijek fotkaju i objave tisuću slika. Između njih je gotovo, varala ga je, a on je pukao - pisali su.