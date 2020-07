- Dolazim ku\u0107i i cijela mi je kupaonica ure\u0111ena kao \u010darobna. Ba\u0161 je prekrasna i vizualno lijepa - rekla je u kratkom videu i pokazala ljubi\u010daste, zelene i bijele biljke koje se nalaze unutar kupaonice.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Zavirite u sve fri\u017eidere Kim Kardashian'

No njezini pratitelji ne dijele isto mi\u0161ljenje. Nisu odu\u0161evljeni kupaonicom koju je Kim pokazala.

- Mislio sam da je to tvoje dvori\u0161te. Te biljke izgledaju kao da su uginule, to je za ljude bez ukusa. Hvala ti \u0161to si podijelila s nama da ste potro\u0161ili novac na \u010darobnu kupaonicu dok ljudi umiru - pisali su joj u komentarima.\u00a0

Preure\u0111ena kupaonica dio je luksuzne vile koju su Kim i Kanye kupili za 135 milijuna kuna, a istu su svotu ulo\u017eili u njezino preure\u0111enje.

- Tada zapravo nisam poznavala\u00a0Kanyeov\u00a0stil, ali mislila sam da je ku\u0107a savr\u0161enstvo. Kanye je bio manje odu\u0161evljen. Rekao je da se od nje mo\u017ee ne\u0161to napraviti - rekla je Kardashianka svojevremeno.

Par ina\u010de \u017eiv na imanju koje su kupili u\u00a0ameri\u010dkom Wyomingu. U sklopu imanja nalazi se osam smje\u0161tajnih jedinica, a poznato je kao\u00a0savr\u0161eno mjesto za ribolov pastrva u slatkovodnim jezerima, ima restoran, prostor za razna doga\u0111anja te centar za odr\u017eavanje sastanaka.\u00a0To je ujedno i ran\u010d na kojem su smje\u0161tene staje za konje, torovi za stoku kao i \u017eivotinje.

Osim imanja,\u00a0slavni par u vlasni\u0161tvu ima ku\u0107u u Los Angelesu i posjed veli\u010dine 8000 tisu\u0107a kvadrata, Kanye ima 318 hektara zemlje u Calabasasu, u kojem i Kim posjeduje tri luksuzna stana zajedno s majkom Kris Jenner (64).

