Kim je postala divlja kaubojka: Čučala na podu pa izbacila guzu

Na Instagramu je prati preko 170 milijuna fanova, stoga ne čudi činjenica da je ova objava u kratkom roku prikupila oko dva milijuna lajkova. Komplimenti su se nizali ispod fotografija...

<p>Reality zvijezda <strong>Kim Kardashian West </strong>(39) je nesvakidašnjim izdanjem obradovala pratitelje na društvenim mrežama.</p><p>Odjenula je kaubojske hlače, a stajling je upotpunila čizmama s uzorkom zmijske kože. Nosila je velike naušnice, a kosu je svezala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Na prvoj fotografiji pozirala je čučeći u kutu sobe, gledajući u kameru.</p><p>Ipak, obožavateljima se više svidjela druga fotka na kojoj je 'servirala' osebujnu stražnjicu u prvi plan. Lice joj se ne vidi, no kao da bi ga itko i gledao.</p><p>Kim na Instagramu prati preko 170 milijuna fanova, stoga ne čudi činjenica da je ova objava u kratkom roku prikupila oko dva milijuna lajkova.</p><p>'Prekrasna kao uvijek', 'Prava divlja kaubojka', 'Sviđa mi se ovaj outfit', pisali su joj oduševljeni obožavatelji.</p><p>Kardashianka je ovom objavom barem nakratko skrenula pažnju s fotografije od prije nekoliko dana na kojoj je stražnjicu također stavila u prvi plan, no neki od njezinih pratitelja su je tada 'napali'. </p><p>- Djevojko, gdje ti je struk? Tko će joj reći da joj nedostaju rebra? To izgleda uvrnuto. Ja sam uplašen - jedan je od komentara.</p>