Kim je za svoj 45. rođendan sve počastila seksi outfitom: Korzet je jedva obuzdao bujno poprsje

Starleta Kim Kardashian je proslavila svoj 45. rođendan u Parizu, a za taj važan događaj pomno je osmislila modnu kombinaciju. Izašla je u poznati kabare klub Crazy Horse, a čim je stigla, svi su pogledi bili uprti u nju.

Foto: JFKE

Nosila je seksi zlatni korzet preko pripijene bijele haljine, a sve je zaokružila zlatnim sandalama s remenčićima.

Foto: Instagram

No starleta u Pariz nije došla samo zbog svog rođendana. Ranije te večeri je bila na pariškoj premijeri nove pravne dramske serije 'All's Fair' u kojoj glumi Alluru Grant. Serija će se premijerno početi prikazivati 4. studenog na streaming servisu Hulu.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Ovu starletu na društvenim mrežama prati više od 350 milijuna ljudi, a ima i lanac modnih butika, liniju kozmetike i tvrtku za proizvodnju odjeće. Toliko je poznata da je imala i vlastitu mobilnu igru.

Foto: LINI

Časopis Time uvrstio ju je 2015. godine na svoj popis 100 najutjecajnijih ljudi, a iste godine bila je i najplaćenija reality zvijezda. Njezino bogatstvo procjenjuju na 1,8 milijardi američkih dolara.