Kim je za svoj 45. rođendan sve počastila seksi outfitom: Korzet je jedva obuzdao bujno poprsje

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Kim je za svoj 45. rođendan sve počastila seksi outfitom: Korzet je jedva obuzdao bujno poprsje
Foto: JFKE

U Parizu je bila zbog premijere nove pravne dramske serije 'All's Fair' u kojoj glumi Alluru Grant. Nakon toga, izašla je u kabare klub Crazy Horse, a odjenula je zlatni korzet preko bijele haljine

Starleta Kim Kardashian je proslavila svoj 45. rođendan u Parizu, a za taj važan događaj pomno je osmislila modnu kombinaciju. Izašla je u poznati kabare klub Crazy Horse, a čim je stigla, svi su pogledi bili uprti u nju.

Kim Kardashian and Teyana Taylor turn heads leaving Crazy Horse Paris
Foto: JFKE

Nosila je seksi zlatni korzet preko pripijene bijele haljine, a sve je zaokružila zlatnim sandalama s remenčićima.

Foto: Instagram

No starleta u Pariz nije došla samo zbog svog rođendana. Ranije te večeri je bila na pariškoj premijeri nove pravne dramske serije 'All's Fair' u kojoj glumi Alluru Grant. Serija će se premijerno početi prikazivati 4. studenog na streaming servisu Hulu.

SLAVI 45. ROĐENDAN 'Gole haljine', obline i bizarne kombinacije: Evo kakvim nas fotkama Kim godinama časti
'Gole haljine', obline i bizarne kombinacije: Evo kakvim nas fotkama Kim godinama časti
Kim Kardashian takes stand in Paris robbery trial
Foto: Piroschka Van De Wouw

Ovu starletu na društvenim mrežama prati više od 350 milijuna ljudi, a ima i lanac modnih butika, liniju kozmetike i tvrtku za proizvodnju odjeće. Toliko je poznata da je imala i vlastitu mobilnu igru.

ČUDNA HALJINA I MASKA PREKO GLAVE Znate li tko je ispod ove bizarne kombinacije? 'Da, da, imam i frizuru i šminku ispod ovoga!'
Znate li tko je ispod ove bizarne kombinacije? 'Da, da, imam i frizuru i šminku ispod ovoga!'
Kylie Jenner arrives with Stormi and sisters on party bus for Kylie Cosmetics pre-opening event in West Hollywood
Foto: LINI

Časopis Time uvrstio ju je 2015. godine na svoj popis 100 najutjecajnijih ljudi, a iste godine bila je i najplaćenija reality zvijezda. Njezino bogatstvo procjenjuju na 1,8 milijardi američkih dolara.

