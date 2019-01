Presretni: Kim i Kanye čekaju četvrto dijete od surogat majke

Reality zvijezda Kim Kardashian (38) i reper Kanye West (41) čekaju svoje četvrto dijete nakon što je prošlo samo 11 mjeseci otkako su dobili kćer Chicago. Dijete će roditi ista surogat majka koja je rodila njihovo prethodno, a termin bi trebao biti u svibnju, piše Daily Mail.

Foto: Privatni album

Par ima kćer North (5), sina Sainta (3) i Chicago, a četvrto dijete će biti dječak. Razlog uzimanja surogat majke je teška posljednja trudnoća Kardashianke.

- Mislim da ne bih mogla podnijet više djece od četvero - priznala je svojedobno Kim, dok je u jednoj epizodi reality showa 'Keeping Up With The Kardashians' otkrila da njezin suprug želi sedmero djece.

Foto: Privatni album

- Kanye želi više. Uznemiruje me. Zapeo je za broj sedam - rekla je Kim u razgovoru s prijateljicom Larsom Pippen (44). Dodaje kako je to previše djece u svijetu u kakvom živimo.

- Neodlučna sam kada je su u pitanju djeca jer me doslovno noću budnom drži razmišljanje kako će moja djeca preživjeti u ovom ludom svijetu - iskrena je Kim.

Foto: Privatni album

Kim i Kanye odlučili su sačuvati privatnost surogat majke te ne žele otkriti ime. Također, reality zvijezda kaže da joj je u početku teško padalo što neće ona roditi dijete.

- Jednom kada se prepustite, odlično je iskustvo. Svima bih preporučila - kaže Kim.