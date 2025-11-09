Kim Kardashian još neće postati odvjetnica. Pala je pravosudni ispit: 'Više učenja i odlučnosti!'

U svijetu gdje je ime Kim Kardashian sinonim za reality televiziju, modu i globalno poduzetništvo, njezin neočekivani zaokret prema pravnoj karijeri mnoge je iznenadio. No, osnivačica brenda SKIMS dokazala je da njezine ambicije sežu daleko izvan svijeta zabave. Nakon šest godina učenja, polaganja ispita i stažiranja, suočila se s najvećim izazovom dosad – pravosudnim ispitom u Kaliforniji. Iako ishod nije bio onakav kakvom se nadala, njezina je poruka jasna: odustajanje nije opcija.

'Još nisam odvjetnica'

Kim je putem svoje Instagram priče podijelila s milijunima pratitelja vijest da nije položila pravosudni ispit kojem je pristupila u srpnju. U iskrenoj objavi, bez uljepšavanja je priznala ishod, ali je istovremeno poslala snažnu poruku o otpornosti i odlučnosti.

"Pa... još nisam odvjetnica, samo glumim jednu jako dobro odjevenu na TV-u", napisala je. "Šest godina sam na ovom pravnom putovanju i ostajem u tome dok ne položim. Nema prečaca, nema odustajanja – samo još više učenja i još više odlučnosti."

Naglasila je kako je bila vrlo blizu prolazne ocjene, što ju je dodatno motiviralo. "Biti tako blizu prolaska samo me je još više potaknulo. Hvala svima koji su me podržavali i ohrabrivali na ovom putu. Neuspjeh nije pad – to je gorivo. Idemo dalje!" dodala je.

Foto: Instagram

Kalifornijski pravosudni ispit poznat je po svojoj rigoroznosti. Test traje dva dana, a sastoji se od pet jednosatnih esejskih pitanja, 90-minutnog praktičnog testa i 200 pitanja s višestrukim izborom. Održava se samo dvaput godišnje, a polaže ga otprilike 16.000 kandidata svake godine. Prolaznost je izazovna; primjerice, za kandidate koji su ispitu pristupili u veljači, iznosila je 63,6%, navodi People.

Netipičan put do pravne karijere inspiriran ocem

Put prema pravu, Kim Kardashian započela je još 2018. godine, velikim dijelom inspirirana nasljeđem njezinog pokojnog oca, poznatog odvjetnika Roberta Kardashiana. Umjesto upisa na tradicionalni pravni fakultet, odabrala je alternativni put dostupan u Kaliforniji i još tri američke savezne države – program pripravništva u odvjetničkom uredu u San Franciscu.

Ovaj program obično traje četiri godine, no Kim je zbog pretrpanog poslovnog rasporeda i utjecaja pandemije COVID-19 trebalo šest godina da ga završi. Tijekom tog razdoblja, aktivno se uključila u područje reforme kaznenog pravosuđa, zalažući se za pomilovanja u slučajevima poput onih Alice Marie Johnson i Chrisa Younga, čime je pokazala strast prema primjeni prava u praksi.

Put do pravosudnog ispita bio je dug i ispunjen preprekama, ali i važnim pobjedama. Ovo nije prvi put da se Kim suočila s neuspjehom na ispitu. Takozvani "baby bar" ispit (First-Year Law Student's Examination), koji je preduvjet za nastavak pripravničkog programa, položila je tek iz četvrtog pokušaja u prosincu 2021. godine.

Foto: YouTube

Tada se pohvalila na društvenim mrežama: "Za sve koji ne znaju moje putovanje, znajte da ovo nije bilo lako niti mi je poklonjeno. Vrhunski odvjetnici rekli su mi da je ovo gotovo nemoguće putovanje, teže od tradicionalnog puta, ali to je bila moja jedina opcija i osjećaj je tako dobar."

Nakon toga, uslijedili su daljnji uspjesi. U ožujku 2025. godine položila je Multistate Professional Responsibility Exam (MPRE), još jedan obavezan ispit za bavljenje pravom u Kaliforniji. Konačno, u svibnju 2025., proslavila je završetak svog šestogodišnjeg programa pripravništva, čime je stekla pravo izlaska na glavni pravosudni ispit.

Loše kritike nove serije

No, nije ovo jedini neuspjeh koji se dogodio Kim u posljednje vrijeme. Njezina serija 'All's Right' u kojoj, kako je i sama navela u objavi, glumi jako dobro odjevenu odvjetnicu, nije naišla na pozitivne kritike. Neki kritičari nazvali su seriju 'najgorom ove godine', drugima je 'fantastično loša'.

Foto: IMBD

Radnja serije prati skupinu moćnih odvjetnica koje osnivaju vlastitu firmu, dok Kim glumi Alluru, odvjetnicu za razvode koja planira uništiti supruga koji ju je oženio zbog novca. U seriji se pojavljuju i brojne poznate gošće, uključujući Brooke Shields, Elizabeth Barkley i Judith Light, no ni njihova pojava nije uspjela spasiti loše ocijenjeni projekt.