Kim Kardashian: 'Kći mi se ne uklapa na Instagram profil...'

Starleta i reality zvijezda Kim Kardashian (38) na društvenim mrežama pohvalila se svojom najstarijom kćeri North West (5) koja je prvi put pozirala za časopis, a tom prilikom pojavila se i na naslovnici.

Naime, malena North našla se u magazinu Women's Wear Daily (WWD), a Kim nije skrivala oduševljenje zbog toga što je njezina kći napokon po prvi put 'zaplivala' u manekenskim vodama.

- Moja moderna i predivna djevojčica North pojavila se na naslovnici časopisa WWD. Jednostavno obožava modu i ljepotu, a neizmjerno uživa baveći se ovim poslom - napisala je Kim na Instagram profilu. Fotografije njezine prvorođenice dosad je 'lajkalo' gotovo četiri milijuna ljudi.

S obzirom na to da mnogo vremena i truda posvećuje društvenim mrežama, Kim je svojim vjernim pratiteljima naglasila da je jednu fotografiju kćeri uredila 'kako bi što bolje odgovarala njezinom profilu na Instagramu'.

- Malo sam uredila boje na naslovnici kako bi se North bolje uklopila na moj profil, inače su nijanse drugačije - dodala je reality zvijezda koju samo na Instagramu prati preko 128 milijuna ljudi.

- Izgleda baš poput tebe, vidi se da stvarno uživa u poziranju - samo je jedan od mnogih komentara Kiminih pratitelja na društvenim mrežama.

Ipak, kao što to obično bude na internetskim stranicama, bilo je i onih skeptika koji nisu bili previše oduševljeni poziranjem petogodišnje North jer je, kako kažu, za to ipak malo 'premlada'.

- Hmmmm, ima pet godina, a već se 'naslikava' po časopisima? Pusti je da bude dijete, ima vremena za sve ove druge stvari - glasi jedan od komentara onih koji ne podržavaju starletu.

Kim i njezin suprug, reper Kanye West (41) čekaju svoje četvrto dijete nakon što je prošlo tek godinu dana otkako su dobili kćer Chicago. Dijete će roditi ista surogat majka koja je rodila njihovo prethodno, a termin bi, kako prenose američki mediji, trebao biti u svibnju.

Osim najstarije North (5), par ima i sina Sainta (3) te kćer Chicago, a četvrto dijete navodno će biti dječak. Razlog uzimanja surogat majke je teška posljednja trudnoća Kardashianke.

- Mislim da ne bih mogla podnijeti više djece od četvero - priznala je svojedobno Kim, dok je u jednoj epizodi reality showa 'Keeping Up With The Kardashians' otkrila je da njezin suprug želi imati najmanje sedmero djece.

