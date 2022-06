Kim Kardashian o dečku Peteu: 'Imam najbolji seks u životu!'

Reality zvijezda Kim Kardashian (41) je komentirala kako joj je seks u četrdesetima najbolji do sada i dala naslutiti da je za to zaslužan njen 13 godina mlađi dečko Pete Davidson (28).

- Više ne trčim ni za čime, i to je dobar osjećaj. Na početku karijere ljudi trče za slavom, trče za novcem, srećom ili ljubavi. Ali ja sad to sve imam - rekla je Kim svojoj sestri Khloe Kardashian (37) u posljednjoj epizodi serije 'The Kardashians'.

- Kad sam napunila 40, svi su govorili da ti je to najbolji seks u životu. Baka mi je stalno govorila, '40-e, najbolji seks', a ja sam rekla: 'Dobro, spremna sam!' - ispričala je Kim koja je trenutačno u vezi s komičarom.

Tijekom iskrenog razgovora sa svojim sestrama, Kim je također otkrila kako ju je druženje s Peteom nadahnulo da prihvati svoj prirodnu izgled.

Izvor za magazin People tvrdi da njihov odnos postaje ozbiljan i da Kim voli imati Petea u blizini jer je sjajan je s njezinom djecom.

- On je i sam jako zaigran i veliko dijete. Oni su u predanoj vezi i ne viđaju se s drugim ljudima. Kim je jako sretna - navodi izvor blizak obitelji.

