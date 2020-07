Kim, Kylie i ekipa, sakrijte se! Mi imamo svoje Kardashiane

Slika s kojom se Maja pohvalila na Instagramu provučena je kroz nekoliko filtera, a prste je u svemu tome imao Grubnić. Pjevačica je okupljene usporedila s američkom reality obitelji i popularnom serijom 'Dinastija'

<p>Mjesecima je bila u izolaciji, kao i većina, pa stoga nije ni čudo da su joj nedostajale stvari koje je svakodnevno radila. I zato, čim je to epidemiološka situacija dopustila, pjevačica <strong>Maja Šuput Tatarinov</strong> (40) došla je na snimanje showa 'Tvoje lice zvuči poznato', u kojem se ovoga puta nalazi u ulozi voditeljice, zajedno s kolegom<strong> Franom Ridjanom</strong> (35).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ovako su izgledale poznate Hrvatice prije 'zatezanja'</strong></p><p>Već se pohvalila novim raskošnim kombinacijama njenog najboljeg prijatelja, modnog dizajnera <strong>Marka Grubnića</strong> (38), a sada je 'zapalila' na more. To je i inače činila kad bi inače pretjerala s poslom. A proteklih je dana 'izbacila' svoj parfem, novu pjesmu i spot za istu te je skakutala sa svojim bendom po svadbama.</p><p>Uzela je nekoliko slobodnih dana i odmarala se u Rovinju, a pritom nije zaboravila na svoje pratitelje koje je počastila s nekoliko fotografija s prekrasnim pogledom. Izvijala se pokraj bazena u upečatljivim kupaćim kostimima, a nakon što se odmorila, vratila se u Zagreb. Sa svojim suprugom<strong> Nenadom</strong> (36) te prijateljima otišla je u poznati zagrebački restoran, a ondje su, dakako, 'okinuli' i nekoliko fotografija. Osim Grubnića, bili su tu i Momčilo Gurović, unuka umirovljenog generala <strong>Ivana Čermaka</strong>, <strong>Lana Gadža Čermak</strong>, inače Majina kuma na svadbi te njen suprug.</p><p>Slika s kojom se Maja pohvalila na Instagramu provučena je kroz nekoliko filtera, a odmah nam je jasno da je prste u svemu tome imao Grubnić. Ipak, na to smo već naviknuli pa je zato svima pažnja bila usmjerena na Majin opis ispod fotografije. Usporedila je sebe, supruga i ostatak ekipe sa slavnom američkom reality obitelji Kardashian i popularnom serijom 'Dinastija'. </p><p>- Dinastija ili Kardashiani? Bilo kako bilo, mi smo obitelj - napisala je Šuput, a u komentarima su ih pratitelji hvalili. Komentirali su njihov savršen izgled i odlične odjevne kombinacije, a jedan od komentatora nadovezao se i na Majinu objavu napisavši: </p><p> </p><p>- Prijatelji su obitelj koju sam biraš.</p>