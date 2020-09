Kim objavila staru fotku, fanovi zbunjeni: Ne prepoznajem nikog

Uvijek se šuškalo kako su članice klana Kardashian/Jenner popravljale sve što im se nije svidjelo na njima. Kružile su fotografije njihovih lica prije i nakon operacija, a sad ih je 'zeznula' i sama Kim

<p>Reality zvijezda <strong>Kim Kardashian West</strong> (39) objavila je na svom profilu na društvenom mrežama staru fotografiju na kojoj je pozirala sa svojim sestrama; <strong>Khloe</strong> (36), <strong>Kendall </strong>(24) i<strong> Kylie</strong> (23). Istaknula je da su bebe, a u trenutku kad je slika nastala Kendall i Kylie bile su tinejdžerice. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kraj jedne ere, reality se više neće snimati</strong></p><p>Nije dugo trebalo da se ispod ove fotke zareda niz komentara o tome kako je Kim ovom objavom zeznula svoje sestre. Stalno se nagađalo o plastičnim operacijama slavnih sestara, a sad je to i potvrđeno fotkom. </p><p>- Pa nijedna ne izgleda isto. Ne prepoznajem niti jednu osobu ovdje - pisali su pratitelji. Ljudi su se složili s njima i napisali kako će joj seke zasigurno zamjeriti. </p><p>- Kim, kriva ćeš biti za ovo. Ti si ispala dobro, a sestre... - bio je samo jedan od komentara. Fotografiju je u sat vremena lajkalo nešto više od milijun ljudi. </p><p>Članice slavne obitelji iznenadile su svoje pratitelje početkom rujna objavivši kako prestaju s emitiranjem svog reality showa 'Keeping Up with the Kardashians' nakon 14 godina snimanja i 20 sezona. </p><p>- Dragi fanovi. Teška srca donijeli smo odluku kao obitelj da je vrijeme da se pozdravimo s 'Keeping Up with the Kardashians'. Nakon 14 godina, 20 sezona, stotine epizoda i brojnih spin-off emisija, neizmjerno smo zahvalni svima vama koji ste nas gledali ovih godina - kroz dobra vremena, loša vremena, sreću, suze te brojne veze i djecu. Zauvijek ćemo čuvati prekrasne uspomene i ljude koje smo upoznali putem - oglasila se Kardashianka. </p><p>Kim je najavila kako će se posljednja sezona emitirati početkom 2021. godine. Također, zahvalila se svima koji su bili dio realityja, barem na kratko.</p><p>- Hvala tisućama pojedinaca i ljudi koji su bili dio ovog iskustva i, što je najvažnije, posebna zahvala Ryanu Seacrestu koji je vjerovao u nas, E! što nam je bio partner i našem produkcijskom timu Bunim/Murray koji su proveli nebrojene sate dokumentirajući naš život - zahvalila se Kim.</p>