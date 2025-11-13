Kim opet na udaru kritika zbog svoje kćeri North: 'Ne bih svom djetetu dao dopuštenje za to!'

Kim Kardashian opet se našla u centru pažnje, ali ovaj put zbog poteza svoje dvanaestogodišnje kćeri, North West. Mlada influencerica je šokirala javnost otkrivši svoj najnoviji piercing na prstu! Ova vijest otkrivena je kada je North podijelila fotografije svoje ruke, na kojoj se ističe više komada nakita, uključujući dva dermalna piercinga koja su elegantno ugrađena u njene prste.

Ovo nije prvi put da North pokazuje svoju ljubav prema tome - prvi srebrni piercing otkrila je još u kolovozu dok je s majkom uživala u Rimu. No, za razliku od tradicionalnih piercinga, dermalni piercing uključuje malu, ravnu pločicu koja se kirurški umeće pod kožu kako bi se osiguralo da nakit ostane na svom mjestu. Fotografije s procesa postavljanja, koje prikazuju iglu kako prolazi kroz Northin prst, dodatno su uzburkale javnost.

Snimke su brzo postale viralne, a na Redditu je izbio pravi žamor o tome je li Kim Kardashian s pravom dopustila svom djetetu ovako "rizičan" zahvat.

- Ovo je rezultat kada roditelj pokušava biti najbolji prijatelj umjesto odgovorne odrasle osobe - oglasio se jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ne mogu zamisliti da bih svojoj 12-godišnjakinji dao dopuštenje za dermalne i površinske piercinge, pogotovo s komplikacijama koje dolaze s njime."

Mnogi su se zabrinuli i zbog potencijalnih medicinskih rizika, ističući: "Potencijal za ozbiljne ozljede s ovim piercingom je nepotrebno visok. Infekcije, odbacivanje, oštećenje živaca... Ona nije dovoljno zrela da se odgovorno brine o ovom piercingu." Kritike su se nastavile, a mnogi smatraju da Kim "potpuno udovoljava" željama svoje kćeri.

Ne samo da se internet zapitao o roditeljskom stilu Kim Kardashian, već su i stručnjaci upozorili na značajne rizike koje ovakvi postupci nose, osobito kada se izvode na rukama koje su sklone bakterijama i udarcima.

Trist'n Peterson, profesionalna piercerica, istaknula je da se dermalni piercinzi gotovo nikada ne odobravaju maloljetnicima. "Većina piercing studija neće raditi površinski piercing nikome mlađem od 18 godina," izjavila je.

- Površinski piercinzi nisu trajni, i vaše će ih tijelo s vremenom odbaciti, što rezultira vidljivim ožiljcima - dodaje Peterson.

Kći nekadašnjeg slavnog para još je ranije znala šokirati javnost svojim modnim kombinacijama što je izazvalo lavinu negativnih komentara. Nedavno je na Tik Tok profilu 'kimandnorth' objavila niz fotografija i videa s prijateljicama prilikom odlaska na koncert OsamaSona.

