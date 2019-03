Kim pokazala lice bez šminke: 'Ovako izgleda psorijaza kože'

Starleta i reality zvijezda Kim Kardashian (38) godinama se bori sa psorijazom, a svoje kritično zdravstveno stanje ne krije od obožavatelja. Tako je još jednom objavila video svog lica bez šminke i pritom pokazala kako izgleda njezina koža bez trunke make upa.

Foto: Instagram

- Ovako izgleda psorijaza lica - napisala je ukratko Kim pokraj videa na svom Instagram profilu, na kojem se vidi da joj je lice očigledno crveno i u lošem stanju zbog psorijaze.

Naime, Kim zanimaju savjeti obožavatelja jer se u njezinom slučaju psorijaza ne širi samo po licu, već i ostatkom njezina tijela. Nedavno je tako zaprepastila pratitelje na društvenim mrežama objavivši fotografije na kojima se vidi da ima tamne mrlje po licu i nogama.

Foto: Instagram

- Psorijaza je sr**e - napisala je na jednu od fotografija.

Reality zvijezda bez srama priznaje da je dosad isprobala brojne različite načine liječenja ove bolesti, pa je tako podijelila i fotografiju aparata za tretiranje kože ultraljubičastim svjetlom, koji redovito koristi i čašu svježeg detox napitka od borovnica, za koji nutricionisti kažu da navodno učinkovito pomaže kod ljudi sa psorijazom.

Psorijaza je kronična nezarazna kožna bolest, a nepoznato je na koji način u tijelu točno nastaje.

Foto: Instagram

Američkoj starleti psorijaza je dijagnosticirana još 2010. godine, a o svome problemu otvoreno govori na društvenim mrežama. I ne samo to, od fanova često traži savjete i pomoć oko alternativa liječenja.

I think the time has come I start a medication for psoriasis. I’ve never seen it like this before and I can’t even cover it at this point. It’s taken over my body. Has anyone tried a medication for psoriasis & what kind works best? Need help ASAP!!!