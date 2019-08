Kim priznala: 'Zbog Paris sam poznata, sve bih učinila za nju'

Da život ponekad može biti prilično nepredvidiv dokazuje priča o prijateljstvu Kim Kardashian (38) i njezine vršnjakinje Paris Hilton. Prije nego što je postala poznata, Kardashianka je sudjelovala u reality showu bogate nasljednice, a često je radila neke ponižavajuće stvari kako bi dobila koju sekundu slave.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Upravo je to Kim priznala u promo videu za 17. sezonu reality showa 'Keeping Up with the Kardashians'. U isječku videa možemo vidjeti razgovor sa sestrom Khloe Kardashian o snimanju spota za novu Parisinu pjesmu 'Best Friend's Ass'.

- Osjećala sam kao da joj dugujem uslugu. Učinila bih sve za nju. Doslovno mi je dala karijeru i priznajem to. Pokušavam obaviti sve prije Met Gale i prije nego što se beba rodi, ali sve bih ostavila zbog nje jer mi je važno biti odana ljudima - izjavila je Kim na komentar sestre Khloe kako je lijepo što je odlučila sudjelovati u njezinom spotu.

Foto: Screenshot/Youtoube

Nakon što je Kim 2007. godine pokrenula reality o svojoj obitelji 'Keeping Up With The Kardashian' i postala zvijezda, bogata nasljednica navodno se naljutila i prijateljice su se udaljile jedna od druge. No, nakon zajedničke proslave Božića ove godine obožavateljima su dale do znanja kako su ratne sjekire zakopane.