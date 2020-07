Kim se hvali da je milijarderka, ali Forbes tvrdi da to nije istina

Samoprozvana milijarderka hvali se svojim statusom i bogatstvom, no magazin Forbes tvrdi kako formalno još uvijek nije dosegla toliko željeni status.

<p>Reality zvijezda <strong>Kim Kardashian West </strong>(39) proživljava scenarij sličan onom koji se nedavno dogodio njezinoj mlađoj sestri Kylie Jenner i neugodno ju iznenadio. Obje su tvrdile da su milijarderke, no službeno su ostale bez tog statusa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Magazin Forbes ih je ipak demantirao, a Kim do laskave titule navodno nedostaje još 50-ak milijuna dolara. Njezin suprug, reper i glazbeni producent Kanye West već joj neko vrijeme tepa upravo tom titulom.</p><p>- Moja Kim odnedavno je milijarderka i jako sam ponosan na nju. Do svega toga došla je radom i uspješnim poslom kojeg vodi. Prolazila si kroz nevjerojatne oluje, ali sada ti je zasjalo sunce koje obasipa tebe i našu obitelj - pojasnio je nedavno Kanye, no čini se da se malo zaletio.</p><p>Kylie Jenner je pak bez svoje titule najmlađe milijarderke na svijetu ostala nakon što je njezin brend za ljepotu King Kylie postao jedna je od tri tvrtke koju tuži Seed Beauty, tvrtka s kojom je bogatašica poslovala od 2016. godine.</p>