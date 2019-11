Kim se mora 'uvući' u veći konfekcijski broj: Dobila 8 kila

Reality zvijezda Kim Kardashian (38) poznata je po svojoj pozamašnoj stražnjici pa je za očekivati da nosi nešto veći konfekcijski broj. Ipak, on varira između 39 i 40. Prošle godine hvalila se kako je dosegla svoj cilj kada su teretana i treniranje i pitanju, no navodno se od tada ponovno udebljala.

Nedavno je na Instagram storyju objavila fotku iz teretane ta iskreno rekla fanovima: 'Riječ je o hrani. Zaista vježbam, ali prehrana'.

Zatim je usmjerila kameru prema svojoj trenerici Melissi Alcantara.

- Ok, radimo noćnu rutinu prije večere što nikada do sada nisam radila, ali očito je došlo vrijeme za to - rekla je Kim i dodala:

- Nekada padnete kao što sam ja sada, mislim da sam se udebljala osam kilograma od prošle godine - objasnila je Kardashianka. Osim što se bori sa kilogramima starleta i poduzetnica u potpunosti se ogolila i na društvenim mrežama pokazala kako bez šminke izgleda njezino lice sa psorijazom, kožnom bolesti koju karakterizira tipična pojava crvenila.

- Ranije ove godine postalo je baš loše, prekrilo mi je cijelo lice i većinu mog tijela. Nosila sam sjajnu haljinu sa šljokicama na otvorenju naše nove trgovine. Činilo se kao da je nestalo niotkuda, a poslije sam se vratila kući i svrbjelo me. Pomislila sam da je moja koža samo osjetljiva na materijal haljine. Mama mi je tada pogledala nogu i rekla da je to definitivno psorijaza - napisala je nedavno Kim.

Članica klana Kardashian/Jenner imala je i psorijatični artritis, upalnu reumatsku bolest koja je povezana sa ​ psorijazom​. Zbog toga ju je sve boljelo i oticali su joj zglobovi. Priznala je da se zbog toga nije mogla ni ustati da bi uzela mobitel.

- To mi je bilo jako čudno, ali mislila sam da sam zaspala na rukama. Nisam ni pomišljala da bi to moglo biti od toga - rekla je nastavila:

- Probudila sam se ujutro i svejedno nisam mogla podignuti mobitel. Bila sam prestravljena jer nisam mogla podignuti ni četkicu za zube, ruke su me baš boljele. Radila sam dan prije i u teretani sam 'radila' ruke, pa sam mislila da sam istegnula mišić - zaključila je. Kim je poručila svima koji se bore s psorijazom da ne smiju dopustiti da im ona uništi život. Ako trebaš, kaže, napravi nešto što će te učiniti sigurnijim, poput kreme za noge s puderom.

- Nadam se da će netko zbog mene naći svjetlo na kraju tunela - kaže.

