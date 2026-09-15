Kim Verson o svojim glazbenim počecima: 'Samo sam željela pjevati i živjela sam za to...'

Pjevačica Kim Verson proslavila se u glazbenom showu 'Hrvatska traži zvijezdu' gdje je sa 16 godina odnijela pobjedu. Nastavila se baviti glazbom, a okušala se i u kazalištu te u voditeljskoj ulozi. Nedavno je proslavila 33. rođendan, a u razgovoru za Dnevnik.hr progovorila je o autobiografskom mjuziklu "Božićno čudo", vlastitom kantautorskom putu, glazbenoj industriji te planovima i snovima.

"Moja tadašnja ideja o glazbenoj karijeri bila je zapravo vrlo jednostavna i nevina. Željela sam samo pjevati i živjela sam za to. Vodila sam se iskrenom emocijom i potrebom da kroz pjesmu iznesem sve ono što leži u meni. Samo to mi je bilo bitno. Naravno, ta ista potreba vodi me i danas, ali velika je razlika u tome što sam kroz ovaj trnoviti put uvidjela što je zapravo glazbena industrija, kako funkcionira, kako mediji dišu, što se sve od tebe očekuje te koliko je godina potrebno da sam nešto izgradiš. Pogotovo u današnje vrijeme, koje je iznimno izazovno i koje baš i nema veze s onim vremenima kada su se najviše cijenili čista glazba, talent i dobra pjesma", rekla je Kim koja u posljednje vrijeme radi na predstavi.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Predstava "Božićno čudo" dijelom je autobiografska, a Kim se u projektu našla u nekoliko uloga – kao autorica priče i glazbe te kao izvođačica. Pretvaranje vlastitih životnih fragmenata u kazališnu priču za nju je bilo posebno emotivno iskustvo, a na svemu je radila s majkom Manuelom. 'Božićno čudo' profesionalni je mjuzikl za djecu i cijelu obitelj koji je režirala Tihana Strmečki.

"Trebalo mi je vremena da uopće osvijestim da se moj mali san ostvario i zato sam dosta emotivna kad se prisjetim cijelog procesa stvaranja, maštanja, želja i puno razgovora koji su se odvijali u svrhu našeg malog čuda. Sretna sam što je ova priča dobila priliku da zaživi na daskama i prenese jednu lijepu poruku o najljepšim trenucima odrastanja, snovima, ambicijama i prvoj ljubavi", rekla je Kim.

Dodala je kako je na sceni duboko proživljavala svoj lik djevojčice Une, koja je preslika njene osobnosti iz tog razdoblja.

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"Kao mala sam bila jako vrckava, nestašna, uvijek u nekom svom svijetu mašte, kreativnosti i glazbe. Žarko sam vjerovala u vilinski svijet i bila sam opčinjena vilama toliko da sam samu sebe uvjerila da sam jedna od njih. Najveća želja tada mi je bila da mogu letjeti. Igrajući Unu, dobila sam priliku na sceni čvrsto zagrliti onu 'malu sebe' i vratiti se u djetinjstvo", istaknula je.

"Spremni smo i uzbuđeni zbog druge sezone koja nam se približava. Imam osjećaj kao da je prva bila jučer i sve mi se čini kao san. Cijeli prosinac ponovo se družimo u Centru za kulturu Maksimir i na gostovanjima", naglasila je Kim.

Osim toga, najavila je i slikovnicu 'Božićno čudo', koja će se prodavati uz izvedbe mjuzikla.