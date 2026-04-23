Kim više ne skriva koga ljubi! S Lewisom Hamiltonom je na plaži razmjenjivala nježnosti...

Reality zvijezda Kim Kardashian i vozač Formule 1 Lewis Hamilton više ne skrivaju svoju romansu. Par je nedavno snimljen u izmjenjivanju nježnosti na plaži u Malibuu, čime su potvrdili višemjesečna nagađanja o svojoj vezi.

Kim (45) i britanski vozač utrka (41) proveli su nedjelju na plaži u Kaliforniji, gdje se nisu suzdržavali od pokazivanja osjećaja. Par se prepustio strastima tijekom kupanja u oceanu. Na jednoj od fotografija, Hamilton je uhvatio svoju djevojku za stražnjicu dok su se grlili na pijesku.

Ubrzo nakon toga, izmjenjivali su poljupce dok su plivali i surfali na valovima. Za svoj dan na plaži, sportaš je odjenuo crnu majicu i kratke hlače, dok je Kim nosila crno ronilačko odijelo koje je spustila kako bi otkrila gornji dio bikinija.

Njihov izlazak u Malibu uslijedio je samo tjedan dana nakon što su zajedno posjetili poznati glazbeni festival Coachella. Tamo su ih snimili kako se drže za ruke i uživaju u nastupu Justina Biebera, pokušavajući ostati neprimijećeni ispod kapuljača i šalova. Glasine o njihovoj vezi prvi put su se pojavile u veljači, nakon što su uživali u romantičnom putovanju u Ujedinjeno Kraljevstvo. Vezu su javno potvrdili kasnije istog mjeseca na Super Bowlu 2026., gdje su sjedili jedno pored drugog u VIP loži.

Kardashian iza sebe ima brak s reperom Kanyeom Westom, s kojim ima četvero djece, te veze s Krisom Humphriesom i Peteom Davidsonom. Hamilton je pak najpoznatiji po dugogodišnjoj vezi s pjevačicom Nicole Scherzinger.

Kim Kardashian s bivšim suprugom Kanyeom Westom dijeli četvero djece: North (12), Sainta (10), Chicago (8) i Psalma (6). Izvor blizak reperu za Page Six je otkrio kako se West "pomirio" s činjenicom da Hamilton provodi vrijeme s njegovom djecom.

