Kino Tuškanac u listopadu donosi 19 filmova o vampirima

Program 'Tuškanac u gostima' zagrebačkog kina Tuškanac, koje je zatvoreno zbog obnove, tijekom listopada na tri zagrebačke kino lokacije predstavlja ciklus „Vampirizam na filmu“, koji obuhvaća 19 filmova u rasponu od gotovo cijelog stoljeća filmske umjetnosti.

Od nijemih ekspresionističkih klasika i gotičkih horora, preko krvavih žanrovskih bisera, pa sve do raskošnih, zavodljivih i posve otkačenih interpretacija ovog besmrtnog filmskog lika, 'Tuškanac u gostima' donosi filmove u duhu Noći vještica, ističe se u najavi. Filmovi će se prikazivati u Centru za kulturu Histrionski dom, Surogatkinu KIC-u i CineStaru Branimir Mingle Mall, novoj lokaciji tog programa.

Ciklus će 5. listopada otvoriti „Nosferatu“ iz 1922. godine, remek-djelo njemačkog ekspresionizma iz razdoblja nijemog filma, temeljen na motivima romana „Drakula“ Brama Stokera. Slijede adaptacija Marvelova stripa „Blade“ iz 1998., temeljno ostvarenje vampirskog horora obilježeno interpretacijom Bele Lugosija u filmu „Dracula“ iz 1931. te Herzogova mračna reinterpretacija Murnauova klasika „Nosferatu, fantom noći“ iz 1979. s Klausom Kinskim u naslovnoj ulozi.

U programu su i „Strava Dracule“ iz 1958. koji interpretira Drakulu kao zavodljivog i prijetećeg aristokrata, „Vampyr“ iz 1932. o mladom Allanu koji u zabačenom selu otkriva da su njegovi stanovnici pod utjecajem vampirske kletve, „Izgubljeni dječaci“ iz 1987., inspiriran motivima Petra Pana, koji prati dvojicu braće u sukobu s lokalnom bandom vampira. Neizbježan je i Coppolin „Dracula Brama Stokera“ iz 1992., raskošna adaptacija s Garyjem Oldmanom u naslovnoj ulozi.

Film „Blacula“ iz 1972. klasični mit o Drakuli smješta u suvremeni afroamerički kontekst, a „Glad“ iz 1983. s Catherine Deneuve, Davidom Bowiejem i Susan Sarandon u glavnim ulogama prati drevni vampirski par koji živi među ljudima sve dok potraga za pomlađivanjem ne pokrene niz događaja koji narušavaju njihov odnos, napominje se u najavi.

Prikazat će se i Rodriguezov hibrid krimića i horora „Od sumraka do zore“ iz 1996., nastao prema scenariju Quentina Tarantina, i atmosferična priča o besmrtnosti „Intervju s vampirom“ iz 1994. godine, s upečatljivim izvedbama Toma Cruisea, Brada Pitta i Kirsten Dunst. Švedska vampirska drama „Neka uđe onaj pravi“ iz 2008. tematizira prijateljstvo dječaka Oskara i tajanstvene djevojčice Eli koja skriva da za život treba piti ljudsku krv.

Hollandov spoj horora i crne komedije „Noć strave“ iz 1985. prati tinejdžera koji otkriva da mu je susjed vampir, u izvedbi Chrisa Sarandona, dok „Noćna straža“ iz 2004. spaja vampirski mit s urbanom fantastikom u priči o sukobu sila Svjetla i Tame u suvremenoj Moskvi.

Tu su još popularni „Sumrak”, romantično-fantastična adaptacija bestselera Stephenie Meyer iz 2008. godine, s Kristen Stewart i Robertom Pattinsonom, horor-komedija Romana Polanskog „Bal vampira“ iz 1967. koja kroz parodiju klasičnih vampirskih konvencija ismijava istočnoeuropsku folklornu ikonografiju i praznovjerje te nekonvencionalna drama Jima Jarmuscha „Samo ljubavnici preživljavaju“ iz 2013. o dvoje stoljetnih vampirskih ljubavnika koji pokušavaju pronaći svoje mjesto u suvremenom svijetu.

Za kraj je ostavljen film „A Girl Walks Home Alone at Night“ iz 2014. godine, prvi iranski vampirski vestern, u kojem se usamljena vampirica u čadoru susreće s mladim radnikom Arashom.