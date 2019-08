Kirsten se ljubila s Pittom: Bilo je odvratno, ne želim se sjećati

Kirsten Dunst (37) glumila je s Bradom Pittom (55) u filmu 'Intervju s vampirom' i u jednoj su se sceni trebali poljubiti. Ove se godine obilježava 25 godina od izlaska filma pa je glumica progovorila o detaljima sa seta. Kad je bila mala, u intervjuu je rekla da joj se poljubac nije svidio.

Tad joj je bilo samo 11 godina, a Bradu 30 i to joj je bio prvi poljubac u životu. Iako je prošlo četvrt stoljeća, Kirsten se tog iskustva uopće ne sjeća rado.

- Bilo je odvratno. Stojim iza ove izjave. Bilo bi bolesno da se to svidjelo jednoj 11-godišnjakinji. Sigurno biste rekli da nešto nije u redu s tim djetetom - ispričala je za Entertainment Today.

Ipak, glumica je imala samo riječi hvale za svoje kolege iz filma Brada Pitta i Toma Cruisea.

- Bili su jako dragi. To snimanje filma je bilo nešto što nikad nisam doživjela prije. Ponašali su se prema meni kao da sam im mlađa sestra. Znala sam da su zvijezde, bila sam njihov fan - rekla je na gostovanju u emisiji 'The Late Show with Stephen Colbert'.

