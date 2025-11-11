Kitić: Supruga me stalno gura naprijed, da nema nje možda bih se već odavno predao...

Legendarni pjevač Mile Kitić gostovao je u emisiji 'Extra Dan' na Extra FM-u kod Dorine Duplančić, gdje je otkrio detalje o svom velikom koncertu koji će se održati 22. studenoga u Areni Zagreb. U razgovoru je iskreno progovorio o pripremama, obitelji, anegdotama i životu između Balkana i Dominikanske Republike.

- Ja sam opušten, ali pripreme su ozbiljne. Bend mora biti dobar, sve mora zvučati kao s CD-a. Mislim da sam izabrao dobar repertoar. Ovo je kruna moje karijere i drago mi je što turneju započinjem upravo u Zagrebu. Vidim da je interes velik, čujem da dolazi puno ljudi iz regije, dijaspore... Neću publici dati da udahnu zraka od prve do zadnje pjesme, to obećavam - rekao je i otkrio da dovodi sjajne glazbene goste: 'Gosti će biti vrlo zanimljivi, čak i neki koji će ovdje pjevati prvi put, a jako su traženi i do sada nisu nastupali ovdje.'

Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Unatoč godinama, Mile ne posustaje i i dalje nastupa s nevjerojatnom energijom.

- Imam ozbiljne godine, 73, i po nekim prirodnim zakonima već bih trebao biti u mirovini. Fizički sam sposoban i mogu pjevati svaki dan koliko me traže. Mnogi se ljudi čude. Pjevam po tri sata u komadu i ne osjećam umor. Bog mi je to dao - priznaje.

Osim glazbe, pjevač je otkrio da uživa i u putovanjima te životu između Beograda i Dominikanske Republike: 'Svake godine idem u Dominikansku Republiku, tamo imam stan. Moja supruga ode po četiri do pet mjeseci, ja po dva mjeseca. Tamo ljudi žive opušteno. Čuo sam da imaju vrlo malo kardiologa jer ljudi nemaju stres, samo glazba, ples, veselje.'

Posebno se osvrnuo i na ulogu supruge Marte u svojoj dugogodišnjoj karijeri: 'Supruga me stalno gura naprijed i ima veliku ulogu u mojoj karijeri. Možda bih se ja već i predao, imam dovoljno pjesama, ali ona je uvijek bila podrška i motivacija. Ja sam težak čovjek kada su izbori u pitanju pa mi u tu pomogne. Pomaže mi i s garderobom', iskreno će Mile.

Dotaknuo se i suradnje s Marinom Tucaković te otkrio kako je nastao jedan od njegovih najvećih hitova: 'Marina mi donese jedan tekst koji mi se nije svidio. Donese drugi i opet mi se ne sviđa. I onda, bio sam negdje na putu u Njemačkoj, ona me nazove i kaže: 'Joj, sine, napisala sam svjetski hit!' Ja pitam: 'Koji sad?' Kaže ona: 'Kilo dole, kilo gore.' Ja kažem: 'Ma što će mi to, Marina?' A ona odgovori: 'Bit će hit, vidjet ćeš.' I stvarno, pogodila je, pjesma je ostvarila veliki uspjeh.'

Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Na kraju razgovora, Kitić je otkrio da seli u novi dom.

- Davno sam kupio te placeve i tada su mi svi govorili: 'Što će ti to, to je neka šuma, bagrem.’ A sad imam jednu od najboljih pozicija sigurno. Ima ljudi koji imaju više novca, ali ovakvu kuću i takvu lokaciju rijetko tko ima. Kuću možeš sagraditi bilo gdje, ali lokacija je ta koja čini razliku, a moja je vrhunska - rekao je pa dodao: 'Kuća ima tri kata, dvorište, imam bazen. Važno mi je da tamo uživam ljeti. Taj sam prostor uredio kao da sam u kafani: biljar, dva velika televizora, šank… Rijetko koja kafana ima takav šank!'