Album klape Sveti Juraj-HRM 'Plovit se mora' nominiran je za glazbenu nagradu Porin u kategoriji najboljeg albuma pop-folklorne glazbe. Radi se o posljednjem diskografskom izdanju Scardone izdanom povodom 20 godina osnivanja i rada klape Sveti Juraj, na kojem se nalaze najuspješnija glazbena ostvarenja mornaričke klape iz Splita snimljena u proteklih 5 godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Iznimno smo počašćeni i ugodno iznenađeni nominacijom našeg novog albuma 'Plovit se mora' za nagradu Porin u kategoriji pop-folklorne glazbe. Sama nominacija je već veliko priznanje kada se uzme u obzira da u njoj sudjeluje više od tisuću glasača diljem Hrvatske. Iza nas je godina u kojoj smo obilježili 20 godina našeg osnivanja i rada pa bi u tom smislu Porin bio zaista kruna našeg rada i najveće moguće priznanje glazbene struke nama vojnicima glazbenicima, što se do sada nikada nije dogodilo - izjavio je stožerni narednik Marko Bralić, zapovjednik klape i jedan od njenih osnivača.

- Nastupajući po svim meridijanima i paralelama ovoga svijeta, od daleke Kine, Europe do Amerike, postali smo zaista svojevrstan nacionalni brend i zapravo prva hrvatska vokalna skupina u odori koja upravo klapskom pjesmom na jedan suptilan i originalan način predstavlja Hrvatsku vojsku kako u domovini tako i svijetu gdje nas mnogi prepoznaju kao La choral de Croatie - dodao je.

Nominirani album osim naslovne pjesme 'Plovit se mora', koju je Pomorskog fakultet u Rijeci predložio za himnu hrvatskih pomoraca, donosi i brojne druge uspješnice kao što su pobjednička pjesma splitskog festivala 'Kuća naše pisme' u originalnoj i klapskoj unplugged verziji, 'Težačka duša' s Vinkom Cocom, njegova posljednje snimljena pjesma s mornaričkom klapom, autorske uspješnice 'Kad jednom ostaneš sama' i 'Dalmacijo dušo moja' do vrhunskih a capella izvedbi popularnih hitova u klapskoj obradi kao što su 'Cesarica', 'To je tvoja zemlja', 'Ljubim te do bola' i skladbe s domoljubnim predznakom 'Mila zemljo naša', 'Oči u Oči' i 'Molitva za ravnicu'.

Dodjela glazbene nagrade Porin održati će se 25.ožujka 2022 u dvorani Gradski vrt u Osijeku.