Klara razočarano o Ivici: 'Barem je mogao odglumiti da je sretan što sam stigla, to je kultura...'

Da, istina je da me farmer Ivica nije baš veselo pozdravio. Nisam povrijeđena, ali barem je mogao odglumiti da je sretan što sam došla k njemu. To je kultura. Reci bok, dobar dan i hvala. Rekla je to Karla Perko za RTL.hr, nakon što ju je voditeljica Anita Martinović dovela kao iznenađenje na Ivičinu farmu u prošloj epizodi showa 'Ljubav je na selu'.

Klara je farmeru rekla da je samo zbog njega došla iz Njemačke, a on joj je rekao da je pogriješila kad je to učinila.

Foto: RTL

- U onom trenutku kad sam vidjela mislila sam isto: 'Klara, nisi trebala doći iz Njemačke' zbog takvoga. Ne, nije meni izazov takav njegov stav nego uvijek želim ići do kraja, svejedno o čemu se radi - priznala je.

Ni Ivičine kandidatkinje, Amra i Ivana, nisu bile sretne kad je Klara došla. Jedino joj je Ilona poželjela dobrodošlicu.

- Malo me smeta što je Amri i Ivani problem što sam došla i što sam im konkurencija, ali to je i ok i kompliment za mene i moj izgled s 38 godina kad je netko od 28 godina ljubomoran na mene. Od Ilone je bilo lijepo što mi poželjela dobrodošlicu. Barem jedna osoba se pravi da se veseli što sam došla kod Ivice - zaključila je Perko.

Foto: RTL

Inače, Klara je već sudjelovala u 16. sezoni showa. Tad se borila za srce farmera Ante Munitića, koji joj je na zajedničkom putovanju priznao da je ljubav, ipak, pronašao s druge strane kamera.

Foto: RTL