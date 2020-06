Klonovi napadaju: Šuputica i Indira žele biti vječno mlade...

<p>I dok je domaća estrada “poludjela” za “vampirskim face liftingom” iako je on u svijetu hit već barem sedam godina (proslavila ga je Kim Kardashian), tretmanom uljepšavanja u kojem se u lice ubrizgava vlastita krvna plazma,<strong> Indira Levak</strong> (46) i <strong>Maja Šuput </strong>(41), izgleda, ne odustaju od tradicionalnog botoksa i hijaluronskih filera...</p><p>Bivša pjevačica Colonije prije nekoliko dana objavila je novu fotografiju na Instagramu i izazvala podijeljena mišljenja. Dio pratitelja joj tepa, a dio je šokiran novim licem, tj. novim lookom. Ima novu frizuru, platinasti lob, zbog čega su je neki usporedili s Majom Šuput, koja fura isti look. No čini se da frizura nije jedino što povezuje dvije pjevačice. I dok Maja Šuput, kako nam tvrde estetski kirurzi, godinama ide na botoks i filere, Indira ih je otkrila nedavno. Točnije, nedavno je otkrila hijaluronsku kiselinu jer je svojedobno rekla da je probala botoks za peglanje bora na čelu. Indira je sad, kaže nam estetski kirurg, hijaluronskom kiselinom “omekšala” konture donje čeljusti, a vjerojatno je istim tretmanom dodatno istaknula jagodice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O MAJI I INDIRI: </strong></p><p>Bivša pjevačica Colonije u posljednje vrijeme mnogo radi na izgledu. U jeku pandemije korona virusa intenzivno je vježbala u kućnoj teretani pod budnim okom supruga, bodybuildera Miroslava Levaka (46). Tajna njene forme je trening snage za cijelo tijelo s raznim rekvizitima, poput girji, šipki, bučica... Pjevačica se jedino obožavateljima požalila da je u kućnoj izolaciji “jela sve i svašta”, ali je uporno trenirala kako bi potrošila višak kalorija.</p><p>A Maja Šuput, kako doznajemo, a o čemu svjedoče i njezine stare i nove fotografije, godinama je vjerna klijentica estetskih poliklinika. Prije 12 godina povećala je grudi silikonskim implantatima jer je veličinom svojeg poprsja bila nezadovoljna.</p><p>- Bila sam ravna kao daska, poput dečka. Sad imam krasnu dvojku. Željela sam da haljinu mogu staviti ‘na nešto’, gornji dio kupaćeg... Nosila sam dva grudnjaka. Dugo sam razmišljala i nije mi žao što sam povećala grudi – rekla je svojedobno Maja u intervjuu.</p><p>Osim toga, Šuput, tvrde kirurzi, redovito ide na tretmane botoksom i hijaluronskim filerima. Tako je, kako doznajemo, nedavno bila kod jednog estetskoga kirurga kako bi dodatno ispeglala lice, no on ju je odbio jer nije bila realna sa svojim željama. Vrckava pjevačica godinama toliko osvježava lice filerima da je jedan estetski kirurg svojedobno rekao kako joj obrazi izgledaju poput kobasica. Estetski kirurg nam je nadalje rekao da svatovska pjevačica popunjava bore smijalice hijaluronom, podiže jagodice te povećava usne.</p><p>Siguran je i da je bore oko očiju, tzv. crow’s feet, peglala botoksom. Maja je, dodajmo, lani šokirala obožavatelje toliko ispeglanom fotografijom na Instagramu, na kojoj joj je nos izgledao nerealno malen, da estetski kirurg nije bio siguran je li korigirala nos ili je bila riječ o lošem photoshopu. Kirurg nam je tad rekao kako Maji usne sad izgledaju “sasvim pristojno”, za razliku od prije nekoliko godina, kad su izgledale “potpuno neprirodno na njenom licu”.</p><p>Hijaluronska kiselina je tvar koju imamo u organizmu i uzrokuje bubrenje tretiranog dijela jer na sebe veže vodu. Osim za isticanje obraza najčešće se koristi za povećanje usana. Cijena jednog tretmana je oko 2500 kuna. No učinak traje od pola godine do godinu dana, pa je zahvat potrebno stalno ponavljati. A botoks je otrov koji izlučuje bakterija, a koji privremeno paralizira lice, pa se na nekoliko mjeseci dobije zaglađen izgled. I njegova cijena je oko 2500 kuna, a učinak traje oko pola godine.</p>