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INTIMNIJE IZDANJE

Klupski maraton grupe Silente bit će krajem godine u Saxu

Piše Maša Mai Čigir,
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Klupski maraton grupe Silente bit će krajem godine u Saxu
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Foto: PROMO
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Bend Silente najavio je čak četiri koncerta u zagrebačkom Saxu, a klub zauzimaju 26. i 27. studenog, te 3. i 4. prosinca 2026. godine

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Za kraj godine Silente se vraća na rezidenciju u Zagrebu, u klub koji su do sada nebrojeno puta rasprodavali. Koncerti u Saxu dolaze nakon velike ljetne turneje koja je uključivala krcate i rasprodane nastupe po regiji, a upravo najavljeni zagrebački datumi bit će prilika za doživjeti bend u intimnijem izdanju.

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Najava nastupa u Saxu dolazi i na krilima aktualnog singla “Prije ili kasnije”, a riječ je o predzadnjem singlu i spotu prije izlaska petog albuma Silentea koji je planiran za kraj godine. “Prije ili kasnije” nastavlja se na singlove “Sve sto treba znat o ženi”, “Sve da ima neki način”, “Voli me dok đavo spava”, “Onaj isti”, “Bog kakvog trebam”, kao i “Ništa drugo” koji od objave drži poziciju među najslušanijim pjesama na nacionalnim radijima. Svi oni pridružuju se brojnim hitovima iz desetljeća duge karijere koje Silente donosi u Sax.

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Zagrebački koncerti najavljeni su i jeku regionalne ljetne turneje koju bend zatvara 11. rujna kada je na rasporedu Luka Beograd, a dan nakon Niš, dok su 13. studenog u Beču. Bend koji redovito puni klupske prostore i za kraj godine u Zagreb dolazi na seriju ekskluzivnijih nastupa. Koncerti u Saxu odlična su prilika da se Silente doživi u manjem i intimnijem koncertnom prostoru. Ulaznice po cijeni od 25 eura u prodaji su od petka 4. rujna u 10:00 na Core Eventu.

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