'Kme, kme, kme': Cijeli otok plače. Ma neka plače, ‘ko ih...

Ne znam kako možemo izgubiti od države koja ima stanovnika kao pola Londona, napisao je novinar Kevin Maguire iz Daily Stara. E, pa u srijedu navečer osjetio je kako ta “točkica na mapi” razvaljuje tu “veliku” naciju.

Enjoyed England’s exciting journey in this World Cup but hurts like hell to go out to a country of 4m, Croatia half the size of London

Busali su se danima kako Hrvatska nema što tražiti u polufinalu protiv Engleske, nisu znali kako se uopće zovu naši igrači, rekli su da smo spori i tromi. Nisu mogli ni bez humora pa su napisali kako smo “zemlja visokih ljudi, osim Modrića”. Sad su vidjeli da smo zemlja i velikih nogometaša, a oni su se okrenuli kmečanju.

Ne mogu ni sportski prihvatiti poraz i, recimo, čestitati boljoj momčadi na finalu. I dalje su dovoljni sami sebi, iako smo pokazali da nisu dovoljno dobri.

Naviknuti su na ispadanja pa uvijek traže krivca, ovaj put im je razlog poraza Mick Jagger (74). Pjevač Rolling Stonesa je veliki ljubitelj nogometa, bio je na utakmici u Moskvi, te sad Engleska bruji da je Jagger “maler” i da donosi nesreću. No kako bi rekao Drago Ćosić, gospodo draga, da ste upola kvalitetni kao Jagger i Stonesi, možda bi vam i reprezentacija bila nešto bolja.

Ovako, plačite, kmečite te dalje ostanite bahati i arogantni prema ostatku svijeta. Znamo da im je teško podnijeti da ih je pobijedila zemlja sa samo 4,3 milijuna ljudi, ni “pola Londona”, naspram njihovih gotovo 50 milijuna, ali dolje na terenu je Hrvatska imala 11 heroja nasuprot 11 napuhanih zvijezda koje nogomet ipak nisu “vratili kući”.

Well done Croatia. You were better than us. And your president is better looking