Knöll je pozirala u tangicama, fotku komentirala njena majka

Fotografirala se u Dubrovniku, i to u minijaturnim tangama pa je kameri još jednom 'servirala' bujnu stražnjicu. Objavu je u kratkom roku lajkalo preko 20.000 ljudi

<p>Bila je sasvim 'obična djevojka' iz susjedstva, no onda se pojavila na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, gdje su je kamere 'ulovile' kako strastveno navija.</p><p><strong>Ivani Knöll </strong>(27) se od tada život u potpunosti promijenio. Postala je popularna, što je iskoristila pa je pokrenula brend kupaćih kostima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a najčešće pozira golišava.</p><p>Sada je pratitelje na Instagramu 'počastila' još jednim oskudnim izdanjem. </p><p>Pozirala je u Dubrovniku, i to u minijaturnim tangama pa je kameri još jednom 'servirala' bujnu stražnjicu. </p><p>- Hello Šeherezada - napisala je u opis objave koju je u kratkom roku lajkalo preko 20.000 ljudi.</p><p>Komplimenti su se nizali, a reagirala je i Ivanina majka <strong>Mirjana</strong> koja koja joj je poslala poljupce.</p><p>Navijačica se nedavno našla u središtu pozornosti kada je umjesto na plaži pozirala u bazenu. Doduše, nije baš pozirala, pokušala je, ali nije uspjela izaći iz luftića. </p><p>Da, stražnjica joj je zapela u napuhancu, a koliko se god trudila da se izvuče, nije uspijevala...</p>