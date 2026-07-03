Ivana Knoll nije skrivala svoju tugu i razočarenje zbog poraza Hrvatske i odlaskom 'vatrenih' sa Svjetskog prvenstva
Knoll kritizirala norveškog suca nakon poraza Hrvatske na SP
Jedna od najpoznatijih navijačica hrvatske repke, Ivana Knoll, oglasila se na svome Instagramu nakon što je Hrvatska poražena 2:1 od Portugala u šesnaestini finala u Torontu.
- Ovo je bilo tako tužno - napisala je Knoll na video trenutka kad je Hrvatskoj poništen gol.
Sljedeći story privukao je više pažnje jer je Knoll ondje kritizirala norveškog suca Espena Eskåsa koji je sudio utakmicu i poništio Hrvatskoj gol.
- Norveški suče, odradio si baš us*an posao - napisala je Ivana preko videa gdje je snimala prepune tribine, a i snimila je kako navijači bacaju bočice vode na teren.
Hrvatska reprezentacija se ovim porazom oprostila od ovog Svjetskog prvenstva, a dok su se 'vatreni' emotivno opraštali od prvenstva, mnogi navijači su na društvenim mrežama raspravljali o ključnim trenucima utakmice i suđenju.
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