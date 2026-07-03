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RAZOČARANA JE

Knoll kritizirala norveškog suca nakon poraza Hrvatske na SP

Piše Maša Mai Čigir,
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Knoll kritizirala norveškog suca nakon poraza Hrvatske na SP
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Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
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Ivana Knoll nije skrivala svoju tugu i razočarenje zbog poraza Hrvatske i odlaskom 'vatrenih' sa Svjetskog prvenstva

Admiral

Jedna od najpoznatijih navijačica hrvatske repke, Ivana Knoll, oglasila se na svome Instagramu nakon što je Hrvatska poražena 2:1 od Portugala u šesnaestini finala u Torontu. 

- Ovo je bilo tako tužno - napisala je Knoll na video trenutka kad je Hrvatskoj poništen gol.

Foto: screenshoot/Instagram

Sljedeći story privukao je više pažnje jer je Knoll ondje kritizirala norveškog suca Espena Eskåsa koji je sudio utakmicu i poništio Hrvatskoj gol. 

- Norveški suče, odradio si baš us*an posao - napisala je Ivana preko videa gdje je snimala prepune tribine, a i snimila je kako navijači bacaju bočice vode na teren.

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Foto: screenshoot/Instagram

Hrvatska reprezentacija se ovim porazom oprostila od ovog Svjetskog prvenstva, a dok su se 'vatreni' emotivno opraštali od prvenstva, mnogi navijači su na društvenim mrežama raspravljali o ključnim trenucima utakmice i suđenju.

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