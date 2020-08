Knoll 'okinula' fotku u vrućim hlačicama: 'Kakve noge imaš'

Ivana u predahu od posla često 'okine' poneku provokativnu fotografiju. Osim što dobiva komentare na račun svoje linije i oblina, uvijek se nađu dežurni kritičari koji joj zamjeraju što toliko ističe bujne atribute

<p>Jedna od najstrastvenijih hrvatskih navijačica <strong>Ivana Knöll </strong>(27) punom se parom bacila na uređivanje vili u Istri. No ponekad uzme predah pa 'okine' pokoju fotografiju za Instagram.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Ivanom Knöll </strong></p><p>Obično pozira u kupaćim kostimima, a ima i vlastitu liniju. Ponosno ih pokazuje, a pri tome istakne svoje obline. Sada je promijenila modnu kombinaciju pa je pozirala u ljetnoj majici i vrućim hlačicama. Pratitelji su je pohvalili na račun izgleda, a naročito im se sviđaju njezine duge noge.</p><p>- Divna si, prelijepo izgledaš. Ajme, kakve noge imaš - pisali su joj.</p><p>Osim što često dobiva komentare na račun svoje linije i oblina, uvijek se nađu dežurni kritičari koji joj zamjeraju što toliko ističe bujne atribute. Jedna od pratiteljica najprije ju je pitala zna li pokazivati išta osim stražnjice i grudi, a potom su je 'sprdali' kako ju je nešto ubolo za stražnjicu jer joj je otečena.</p><p>No Knoll na takve komentare ima odgovore. Poručila im je kako je slobodno mogu prestati pratiti na društvenim mrežama ako im smetaju njezine objave. Ona i dalje standardno nastavlja s provokativnim fotografijama. </p><p> </p><p>Ivana inače obožava ljetne vrućine pa je jedva dočekala da 'uskoči' u minijaturne modne kombinacije. Ona je među prvima otvorila sezonu kupanja. Još dok je trajala karantena zbog pandemije korona virusa otišla je u Split i brčkala se na plaži. To su joj mnogi zamjerili jer je većina ljudi bila zatvorena u domovima, a ona to nije poštivala. No nije se obazirala na zle jezike, već je odmarala i uživala u vremenu za sebe.</p><p>- Kad su poslovne obaveze obavljene, odradim trening ukoliko stignem i svakako nastojim otići na plažu svaki dan pa makar i navečer jer sam totalni 'summer girl' - rekla nam je jednom prilikom Ivana.</p><p> </p>