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Knoll se nauljila za Englesku, evo u kakvim je izdanjima navijala na prvenstvima

Najpoznatija hrvatska navijačica na svom je četvrtom prvenstvu zablistala u minijaturnom topu koji je jedva obuzdao njene grudi. Na tribinama svi su gledali samo u nju...
Knoll se nauljila za Englesku, evo u kakvim je izdanjima navijala na prvenstvima
Ivana Knoll 'zapalila' je tribine svojim seksi izdanjem. Naime, najpoznatija hrvatska navijačica odjenula je minijaturni poluprozirni top koji je jedva sakrio njene adute te je 'uskočila' u vruće hlačice. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Ivana Knoll 'zapalila' je tribine svojim seksi izdanjem. Naime, najpoznatija hrvatska navijačica odjenula je minijaturni poluprozirni top koji je jedva sakrio njene adute te je 'uskočila' u vruće hlačice. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 20

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