Knoll se nauljila za Englesku, evo u kakvim je izdanjima navijala na prvenstvima

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Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio

Gdje je vatrena navijačica Ivana Knoll, ondje su i fotografi. Tako je bilo na ulicama Dallasa, gdje je predvodila navijače uoči okršaja 'vatrenih' i Engleske, a ništa se nije promijenilo ni na tribinama. U korzetu sa šahovnicom i kratkim traper hlačicama ponovno je privlačila poglede, a čini se da joj nije odolio ni navijač u engleskom dresu.