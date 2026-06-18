Knoll se nauljila za Englesku, evo u kakvim je izdanjima navijala na prvenstvima

Najpoznatija hrvatska navijačica na svom je četvrtom prvenstvu zablistala u minijaturnom topu koji je jedva obuzdao njene grudi. Na tribinama svi su gledali samo u nju...
Ivana Knoll 'zapalila' je tribine svojim seksi izdanjem. Naime, najpoznatija hrvatska navijačica odjenula je minijaturni poluprozirni top koji je jedva sakrio njene adute te je 'uskočila' u vruće hlačice.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ivana Knoll 'zapalila' je tribine svojim seksi izdanjem. Naime, najpoznatija hrvatska navijačica odjenula je minijaturni poluprozirni top koji je jedva sakrio njene adute te je 'uskočila' u vruće hlačice. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ivana Knoll 'zapalila' je tribine svojim seksi izdanjem. Naime, najpoznatija hrvatska navijačica odjenula je minijaturni poluprozirni top koji je jedva sakrio njene adute te je 'uskočila' u vruće hlačice.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iako je utakmica bila napeta, mnogi se u njenom prisustvu nisu mogli skoncentrirati na teren jer je ona 'zapalila' tribine svojim 'outfitom'.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Uoči utakmice poručila je: 'Idemo do finala'
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
U Dallasu je u noći na srijedu po hrvatskom vremenu bila parada američko-hrvatskog prijateljstva, i to uoči utakmice Hrvatske i Engleske. Na njoj je naravno bila i Knoll.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
U ostatku galerije pogledajte kako su izgledala njena ostala prvenstva.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Svjetsku slavu joj je donijelo prvenstvo 2022. godine u Kataru.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Nastupa na festivalima, sportskim događajima i u klubovima u Europi, SAD-u i na Bliskom istoku.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ivana Knoll hrvatska je influencerica, model i DJ koja je postala globalno poznata zahvaljujući svojim pojavljivanjima na velikim nogometnim natjecanjima.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Kao navijačica Hrvatske pojavila se 2014. godine na prvenstvu u Brazilu. Već onda je počela privlačiti pažnju fotografijama u hrvatskim kockicama.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Iako je danas mnogi povezuju prvenstveno sa Svjetskim prvenstvom u Kataru 2022., njezino navijanje za Hrvatsku započelo je puno ranije.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Tijekom povijesnog hrvatskog pohoda do finala u Rusiji 2018. godine bila je prisutna na utakmicama i stekla značajnu popularnost na društvenim mrežama. Njezina prepoznatljivost tada je počela naglo rasti.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Pojavljivala se na gotovo svim utakmicama Hrvatske u upečatljivim odjevnim kombinacijama s hrvatskim motivima, a fotografije i televizijski kadrovi obišli su svijet.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Dobila je desetke tisuća novih pratitelja na društvenim mrežama, a čitav svijet je o njoj pisao kao o hrvatskoj senzaciji.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Hrvatsku je pratila i na Euru 2024. godine, a redovito su je fotografirale sve svjetske agencije.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ivana Knoll se posljednjih godina profilirala kao DJ-ica, a koristi ime KnollDoll.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Knoll je i sada u SAD-u gdje čeka svjetsko prvenstvo, a ponovno će pratiti našu reprezentaciju na utakmicama.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ako je suditi po objavama na njezinom Instagramu, 14. lipnja ju očekuje DJ nastup u Las Vegasu.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Nedavno je komentirala kako više ne želi biti poznata samo kao "najpoznatija navijačica", nego želi izgraditi dugoročnu karijeru u glazbi i zabavnoj industriji.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte njezine pohode na svjetska prvenstva i fotke kojima golica maštu pratitelja.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto PIXSELL/Saša Zinaja
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto screenshot/Youtube
Foto Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto instagram
Foto Instagram/
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto DILARA SENKAYA/REUTERS
Foto Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustracija
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Foto Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Hasan Bratic/DPA
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Fabrizio Bensch/REUTERS
Foto ROBERT MICHAEL/DPA
Foto ROBERT MICHAEL/DPA
Foto Sebastian El-Saqqa/DPA
Foto Tom Weller/DPA
Foto ROBERT MICHAEL/DPA
Foto Hasan Bratic/DPA
Foto Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Instagram/
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Instagram