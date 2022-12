Knoll tužna, ali ponosna nakon polufinala: 'Sudac je dao penal za ništa, izgubili smo šansu...'

Navijačica Vatrenih, Ivana Knoll (30) oglasila se nakon polufinalne utakmice, u kojoj je Hrvatska izgubila od Argentine 3:0 i podijelila svoje dojmove na Instagramu sa svojih 2.8 milijuna pratitelja.

- Ponekad igramo fantastično, a ponekad ne tako dobro, ponekad u polufinalu imamo lošeg suca kao jučer koji da penal za ništa i izgubimo šansu da dobijemo. Ponekad smo podcijenjeni i onda pokažemo put kući ekipi favoritu, to je nogomet…Ali ono što je najvažnije, mi smo mala zemlja velikog srca i ponosna sam što sam Hrvatica, uvijek i zauvijek - napisala je Knoll na Instagramu uz njenu fotografiju s tribina gdje je okružena hrvatskim navijačima.

Ivanini pratitelji,bili su podijeljenih mišljenja u komentarima ispod njezine objave. Neki su se složili s njom, konkretno s tvrdnjom da penal za Argentinu nije bio zaslužen, a neki su tvrdili da je sve bilo u redu i po pravilima.

Knoll je ubrzo na Insta Storyju podijelila još dojmova nakon polufinalne utakmice.

- Kako se osjećam nakon jučer? Da budem iskrena, veoma razočarano i tužno - započela je Ivana.

- Ali onda si kažem: Možeš li zamisliti kako se Brazil osjeća sada? Izbacili smo ih i Argentina je sada u finalu. Zapamti: Nekome je uvijek teže. Malo nas je al nas ima - završila je pozitivno Knoll.

Nedavno je na srpskoj televiziji Studio ‘B‘ u emisiji ‘Bez kompromisa‘ koja se bavi političkim i geopolitičkim temama gostovao prof. dr. Ilija Kajtez, srpski sociolog, filozof, pedagog, književnik i časnik u mirovini, koji je na upit voditelja komentirao Knoll.

- U životu i politici ne postoji slučajnost. Neki će misliti da je to njen osobni projekt, no kasnije će se ispostaviti da je to dobro planirani projekt, da iza toga stoje ozbiljne obavještajne službe, prije svega zapadne obavještajne službe čiji je na ovim terenima podizvođač hrvatska obavještajna služba - kazao je prof. Kajtez.

